武警深圳集結「至少1萬人」待命！　「水炮車＋推土機」被拍到了

▲武警部隊集結在深圳。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

香港反政府示威持續2個月仍未平息，大陸武警部隊近日也在深圳集結，警告意味濃厚。外媒拍攝到大陸武警部隊操練畫面，可見多輛軍車停放在深圳春繭體育館，其中裝備包括裝甲車、水炮車和推土機。有消息人士透露，目前至少有一萬名武警在深圳戒備中。

深圳市民日前爆料有大批武警在深圳集結，其中包括裝甲車輛。解放軍東部戰區陸軍也曾在微信公眾號轉貼深圳春繭體育館停放多輛軍的照片，意有所指地稱「深圳灣附近的春繭體育館，從這出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里。」

多家外媒近日也於深圳春繭體育館附近拍到大量武警與軍車集結的畫面。有分析認為，武警此次是「有備而來」，裝備包括排除路障用的推土機、吊臂車。分析又指，武警若進入香港，可以一邊發射水炮，一邊以人力排成盾牌方陣，驅散示威群眾。

▼武警鎮暴演練畫面曝光。（圖／路透）



根據中央社報導，消息人士透露，北京先前就已經派遣超過4000名武警到深圳準備，當示威者12、13日癱瘓香港機場後，當局又調派數千名武警抵達深圳，前後合計約1萬人、11個支隊。

根據香港基本法第18條規定，香港若發生特區政府無法控制並危及國家統一或安全的動亂時，中國中央人民政府能發布命令，將全國性法律於香港特區實施。

一名不具名專家認為，上述條款賦予北京中央派遣軍隊以外的執法力量進駐香港，協助維持治安、打擊暴力犯罪並維護社會穩定，但前提是香港警隊已經沒有能力維護社會安定。此外，動用此條款並不代表違反「一國兩制」原則，因為北京中央委派的執法單位只是「暫時協助」香港警方打擊犯罪，並不觸及改變香港現行社會體制。

▼從照片可見，大量軍用卡車、裝甲車和水炮車等裝備整齊停放。（圖／路透）



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