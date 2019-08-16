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影／義富豪私人遊艇開嗨趴　化身「女體太鼓達人」拍辣模屁屁…網戰爆！

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▲瓦奇帶著女模在私人遊艇開派對打屁屁。（圖／翻攝自IG）

▲瓦奇帶著女模在私人遊艇開派對打屁屁。（圖／翻攝自IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人對於有錢人的生活感到好奇，活躍於社群網路上的義大利知名汽車製造商「SEA Group」老闆瓦奇（Gianluca Vacchi）就滿足了許多人想要一窺「有錢花花公子」生活的好奇。近日瓦奇在IG上放了一段自己與幾位辣模在私人遊艇上大開派對的「打屁屁」畫面。

根據英國《每日郵報》報導，52歲的瓦奇時常在IG上分享自己的享樂生活，除了家庭事業是汽車製造工廠外，瓦奇剩下的工作就是所謂在家當富二代。近日的遊艇快活影片，更是引起網友抨擊，因為瓦奇與一群身材火辣的模特兒一起在遊艇上開派對，甚至興致一來瓦奇還跟著拍子拍打模特兒的臀部。

▲瓦奇帶著女模在私人遊艇開派對打屁屁。（圖／翻攝自IG）

▲瓦奇時常跟一票辣模到處玩樂。

當時不少網友認為，瓦奇這樣的行為是對女性的一種不尊重與歧視，但瓦奇卻不以為然，過了幾天自己穿上短裙高跟鞋，讓模特兒穿上中性服裝，角色對調讓女模拍打自己的屁股來調侃網友的言論。

瓦奇也曾經回應網友，其實自己非常尊重這些女模，就如同他尊重自己的生活一樣，況且生活就是要禁得起開玩笑，放輕鬆點！在瓦奇的IG中不僅有這樣的影片外，身為網路重度使用者的他，也時常拍些令人摸不著頭緒的炫富影片，當然要包括賣弄自己的身材與奢華生活。

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關鍵字：Gianluca Vacchi,義大利,富豪,女模

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