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他派對前吞威而鋼　下體加碼打「硬梆梆加強劑」2天沒軟過…差點歸西！

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▲丹尼因為想要助性竟吃了壯陽藥又打勃起增強劑，造成2天沒軟過。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲丹尼因為想要助性竟吃了壯陽藥又打勃起增強劑，造成2天沒軟過。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名男子日前為準備參加一場派對，在出發前服用了一些會讓自己開心的藥物，接著到了現場和一名護士相談甚歡，兩人準備回到住處激戰一場，沒多想的又服用了威而鋼加上注射「勃起增強劑」，直到隔天才發現自己還在直挺挺的男性象徵，已經面臨了大麻煩。

根據英國《每日郵報》報導，丹尼（Danny Polaris）本身就是喜愛到派對上結交朋友的人，日前在柏林準備參加一場派對，出發前為了助興在家服用了一些藥物來保持心情愉悅，直到到了現場和一名護士聊得相當對味，兩人情投意合之下準備回到家激戰一場。

▲丹尼因為想要助性竟吃了壯陽藥又打勃起增強劑，造成2天沒軟過。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲原本生活多采多姿的丹尼，如今相當懊悔。

然而在床戰之前，丹尼就已經服用了威而鋼希望可以讓自己表現優良，沒想到該名護士重口味的建議可以在陰莖上施打「勃起增強劑」，丹尼當時也沒多想就直接同意施打。直到第二天早上，丹尼發現自己的陰莖仍然呈現勃起的狀態，而且出現強烈的疼痛感。

雖然求救有些難以啟齒，但丹尼真的痛苦難耐，於是跟室友借了葡萄酒冷卻器綁在他的下體，讓自己緩解。最後丹尼還是被送往醫院，醫師檢查出他異常的陰莖勃起狀態，若延誤住治療很可能會對他造成永久性的傷害。醫療團隊一開始嘗試以細針穿過丹尼的生殖器官，去除血液中的藥劑。丹尼難過的表示，自己當時都害怕地哭了，都會想自己可能會失去什麼？

丹尼低落的心情讓他的友人相當擔心，在募款網站上募集丹尼的醫療費用，加上心理治療的費用。甚至因為這樣的事情，丹尼擔心會影響他跟他伴侶間的感情。

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關鍵字：男性,勃起,助興,威而鋼,喪命

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