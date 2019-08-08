感動收女兒父親節禮物　爸一看傻眼「把我的眼淚還來」

▲女兒送給爸爸的父親節禮物。（圖／翻攝自爆怨公社）

實習記者蔣昕蒨／綜合報導

父親節到底要送爸爸什麼禮物呢？一名網友在爆怨公社PO文，女兒要將自己最寶貝的貼紙送給他當作父親節禮物，還可以親自挑選，讓他感動地說：「只要妳送的我都喜歡啦！」沒想到最後竟收到某知名超市的集點貼紙，讓他哭笑不得地說：「把我的眼淚還來」。

原ＰＯ在爆怨公社說，女兒自從收到老婆送的貼紙簿後，就到處收集喜愛的貼紙貼在上面，而且不允許別人亂動她的貼紙簿。因為父親節到了，女兒決定要將心愛的貼紙送給他，讓原PO驚訝地說：「真的嗎？那不是你最愛的東西！」還表示「女兒就是貼心」。

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不僅如此，女兒還問爸爸喜歡貼紙簿裡的哪個貼紙，讓他挑選，原PO感動地說「只要妳送的我都喜歡啦！」於是女兒決定送爸爸2張貼紙，還幫爸爸將貼紙貼在手上，沒想到一看，居然是某超市的點數貼紙，讓原PO無奈地表示：「把我的眼淚還來」。

▲網友發文表示收到女兒送的集點貼紙。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他網友看了笑噴，紛紛留言回應：「你說的，只要是女兒送的你都喜歡，還不跪恩」、「小女孩精挑細選的哦」也有人搞笑認同貼紙的價值：「這個貼紙最貴內」、「可以集點加購保鮮盒捏」、「這很珍貴也，今天一個結帳完的路人給了我六七張」。