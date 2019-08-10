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Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」　到場才知自己…阻止了一場悲劇！

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▲男子假裝是uber女乘客的男友救了對方。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲男子假裝是uber女乘客的男友救了對方。（圖／翻攝自當事人臉書）

 記者陳亭伃／綜合報導

現代人對於大眾運輸交通工具的依賴性相當高，包括計程車跟UBER都是代步的好工具。有別於計程車，UBER仰賴平台叫車能夠跟乘客電話、訊息聯繫，也更能夠了解客戶需求。一名國外的UBER司機近日就分享自己的載客經驗，一名女乘客在叫車之後，傳了訊息給他表示「等等你到的時候，可以假裝是我男朋友嗎？」最後意外的救了女乘客一命。

這名UBER司機蓋爾（Brandon Gale）在臉書上寫道，當時他收到女乘客的叫車資訊後，在過去的路程上收到女乘客透過UBER訊息告訴他「等等來的時候可以假裝是我男朋友嗎？」這時司機回「什麼意思？」女乘客接著回：「我就是需要你看起來是熟識我的，而不是UBER司機」。

蓋爾沒多想，在抵達接女乘客的地方之前就將UBER貼紙撕掉，並將自己的婚戒拿掉，到了接點後也搖下車窗等待。這時他看到在不遠處有一男一女正在說話，女生正是叫車的女子。這時女乘客看到蓋爾，突然大喊「嘿～寶貝我馬上過去！」蓋爾感受到狀況有些詭異，也就回「好啊～因為我真的餓慘了」並且對著旁邊的男子假裝揮手打招呼。

女乘客上車後，大大的鬆了一口氣，並且告訴蓋爾到底發生什麼事。原來女子被旁邊的男子困住，甚至一直邀請她再喝一杯，但因為該名男子有暴力傾向，女子也不喜歡，但害怕她一拒絕可能會讓自己身陷麻煩，所以才靈機一動請UBER司機當男朋友幫忙脫困，也非常感謝蓋爾的幫忙。

蓋爾將自己的遭遇分享到網路上後，不少網友留言「真的非常感謝！」、「你救了這女孩！｣、「比起計程車的冷漠，UBER就是很有溫度」、「人互相幫忙吧！」

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關鍵字：uber,司機,男友,叫車

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