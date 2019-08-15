騎車回母校！20歲女大生「臺灣大道」遭貨車輾過慘死　母一聽當場崩潰

▲20歲陳姓女大生在台中台灣大道與貨車發生碰撞，當場失去呼吸心跳。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者柯振中、李忠憲／台中報導

台中20歲的陳姓女大生14日與同學相約回高中母校找老師，沒想到騎車行經台灣大道時，與大貨車發生碰撞，導致遭輾失去呼吸心跳，送醫後宣告不治，讓父母崩潰痛哭。詳細事故原因為何，警方仍在進一步調查。

陳姓女大生14日下午3點14分與同學相約回母校找老師，但騎車行經台中市西屯區台灣大道的機車引道時，與從機車引道內側切往安和路的大貨車發生碰撞，導致機車多處受損，自己也遭輾過，當場失去呼吸心跳。

警消接獲報案後，立刻趕往現場處理，同時將女大生送醫急救，但仍宣告不治。警方隨後對駕駛大貨車的戴男進行酒測；戴男呼氣酒測值為零。經過初步調查，警方判定，貨車駕駛未注意車前情況，才導致事故。詳細案發原因為何，警方仍在透過監視器畫面釐清。

根據《TVBS》報導，女大生暑假過後即將升大二，不但長相清秀，高中時學業也非常優異，畢業後順利考上高雄餐旅大學烘焙管理系。父母得知愛女的死訊後，當場崩潰痛哭。

▼20歲陳姓女大生騎車行經台中台灣大道時，與貨車發生碰撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

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