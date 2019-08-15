弟弟「58度高粱」喝一半身亡！媽媽急做CPR救不回　丁小芹蹲往生室外爆哭

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記者邱中岳、陳雕文／新北報導

藝人丁小芹和弟弟先前有金錢糾紛，還傳出其弟恐嚇母親，兩人甚至因此鬧上警局，不過丁母15日回家後卻發現，丁弟趴在房間的床上身亡，屋內還留有半瓶58度的金門高粱酒，而雖然當下丁母依照護理師的教導，緊急做了CPR，卻仍是喚不回兒子的性命。

▲丁小芹蹲在往生室外哭泣。（圖／記者陳雕文翻攝）

事發當天，丁母於14日清晨醒來時，有聞到兒子身上的酒味，但當時她不以為意，就繼續回去睡覺，而上午10點多出門去上班前，也沒有發現異狀，而同日晚間8時許回到家，去敲兒子的門想叫他吃飯時，卻發現兒子趴臥在房間床上，身上已經長出屍斑，地上還有許多空罐，嚇得趕緊打電話報案，而救護人員接獲通報後，轉給線上護理師教導媽媽做CPR，趕抵時急救一個循環之後就送醫，但經送醫之後發現，丁弟的身上已經長出屍斑。此外，丁母一早離家時，還有在家中看到兒子，未料晚上回到家後，卻突然找不到對方身影，接著才發現發生噩耗。

▲丁小芹跟爸爸神色哀戚。（圖／記者邱中岳翻攝）

此外，目前檢察事務官、法醫都達耕莘醫院後，對遺體進行初步相驗，不過目前仍無法確定詳細死因，需要調閱病歷等。此外，丁小芹和父親也現身在醫院內，兩人看起來神態疲憊，表情也相當哀戚，丁小芹稍早甚至難過地蹲在往生室外啜泣。

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