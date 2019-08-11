北投轎車撞貨車豆干灑滿地　貨車駕駛彈飛車窗外急送醫

▲滿載豆干的小貨車在穿越大業路65巷路口時，遭一輛白色轎車攔腰撞上，貨車駕駛噴飛車外當場重傷昏迷遭送醫。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市北投區大業路65巷巷口，11日清晨5時許發生一起嚴重的交通事故。一輛白色轎車由北投往市區方向行駛時，在巷口攔腰撞上另一輛載滿豆干的小貨車，轎車車頭全毀，但車上駕駛安然無恙；貨車遭撞後右側嚴重毀損，車上駕駛還從車窗彈飛到路面上當場昏迷。警消獲報後迅速到場，救護人員先將昏迷的駕駛送往榮總搶救，而事故發生原因目前警方正在調查中。

據了解，白色轎車車主年約50多歲，當時開車高速行經大業路，由北投往市區方向行駛，而對向則有一名年約60歲的男子，駕駛著一部載滿豆干的小貨車，從大業路對向左轉，經過洲美快速道路匝道下方，要進入大業路65巷巷內去送貨，不料兩車在路口疑似未注意左右來車，白色轎車車頭大力撞向貨車右側。

兩車撞擊後發出巨大聲響，白色轎車車頭全毀，車輛因慣性向右偏移，又再撞上路口的人行道水泥柱才停下，而貨車遭轎車大力撞擊後，貨車駕駛從駕駛座車窗，彈出飛到路面上當場昏迷，車上所載的豆干也灑了一地，車身右側嚴重凹陷，2車的油箱在事故後都不斷滲出汽油。

轎車駕駛驚覺撞到貨車後，趕緊打電話報警處理，警消接獲報案迅速趕抵現場，救護人員先將受傷昏迷的貨車駕駛，送往鄰近的台北榮總進行急救，目前昏迷指數3，正由醫護人員搶救中。

警方事後派請交通分隊員警到場拍照採證，並對轎車駕駛進行酒測，目前已排除駕駛的酒駕嫌疑，但詳細車禍原因及事故發生情形，警方認為還有待員警調閱相關監視器影像後，才能夠進一步釐清。

▲車禍現場佔據2線車道，車輛僅能繞行內線車道行駛。（圖／記者趙永博攝）



▲▼白色轎車經高速撞擊後車頭全毀，因為慣性而向右偏移再度撞上路邊的人行道水泥柱。（圖／記者趙永博攝）



▲轄區員警在事故後趕抵現場指揮疏散交通。（圖／記者趙永博攝）



▲▼小貨車遭撞擊後，右側車門嚴重毀損，由箱還不斷滲出汽油。（圖／記者趙永博攝）

