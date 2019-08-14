警追4小時轟47槍！太平槍手遺言：照顧好我女兒　告別式100輛超跑車隊送行

記者陳玉、林昱萱／台中報導

一名賴姓槍手7月28日在台中市太平區的別墅，連開三槍後逃逸，在遭到警方追捕時，還在警局附近對空鳴槍，行徑相當囂張，最後他疑似舉槍自盡，14日上午在台中殯儀館舉辦告別式，而現場也聚集了多輛超跑名車送他最後一程。

▲賴姓槍手出殯，近100輛名車送行。（圖／記者陳玉攝，下同）

這起事故發生在7月28日晚上，當時賴男朝一間透天厝門口開3槍後逃逸，遭警方追捕時，更在警分局附近對空鳴槍，行徑囂張。他最後被警方追到南投埔里愛蘭橋時，遭警方包夾，最後疑似自戕中彈身亡，如此行徑更是震驚黑白兩道。

據了解，賴男現年32歲，2006年就犯下槍砲罪遭法院判刑4年半，2010年出獄後從商，並結婚生子，雖然已離婚，但現有3歲雙胞胎女兒，交由家人代為照顧，而他在逃逸過程中，似乎自知法網難逃，一度打視訊電話給家屬，請求「幫忙好好照顧3歲雙胞胎女兒」。另外，他雖然經商卻十分低調，跟不少道上兄弟有互動，但話並不多。對此，賴男的告別式也於14日上午，在台中殯儀館舉行，現場一早就聚集了將近100輛的超跑、名車要為他送行。

對此，台中市政府警察局已約制幫派角頭遵守警方「不動員」、「不串聯」、「不以幫派名義參加」三不原則，並部屬警力，嚴防滋事。此外，警方事前與喪家協調，約制前往公祭之團體不得滋事，並在告別式會場內、外及週邊各路口，除第二分局出動重兵外，並由刑事警察大隊、保安警察大隊特勤中隊支援，部署優勢警力，於會場周邊管制人、車，凡無故聚集的青少年或不明黑衣人士，將嚴加盤查，並強力蒐證，以防制不良幫派分子利用喪禮告別式，串聯造勢或公開從事幫派活動。此外，第二分局偵查隊長陳聖偉也表示，現場約有300名警力，除了有特勤小組以外，也有其他分局警力支援。另外，警方稍早還於現場逮捕一名通緝犯。

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