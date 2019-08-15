送貨司機慘遭升降板夾死　妻兒幫雇主喊冤「我們不想再出庭了」

▲呂姓司機被夾在車尾的升降板右側與牆面之間慘死，妻兒幫送貨雇主喊冤，稱老闆都有教大家注意安全。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北呂姓送貨司機去年載送雞肉到台北市水源市場時，不幸被夾在車後方的升降板與牆壁之間，胸部撞創送醫不治，台北市政府勞工局將雇主依違反《職業安全衛生法》移送法辦，但呂男的妻子和兒子也在同間公司上班，她們都出庭證稱老闆平常有提醒大家注意工作安全，檢察官調查後以事證不足等理由，處分不起訴。

2018年9月14日清晨5點多，當時49歲的呂姓男子開貨車到台北市中正區水源市場，在卸完雞肉後，準備收拾離開時，疑似誤觸貨車後方的升降板開關，呂男遭夾在升降板尾門右側與牆面之間，呂男胸部被重壓了一段時間，才被其他人發現，已無心跳呼吸的呂男送醫後不治。

▲現場一度被警方封鎖調查意外發生原因。（圖為資料照／記者趙永博攝）

經現場勘驗後懷疑，可能因為市場的送貨牆面有一個斜坡，若貨車停車時預留空間不足，後方升降抬升起時，與右側牆面之間的空間會變得十分狹窄，市府勞工局認為，雇主未盡教訓訓練，要求員工隨時回報工作場所安全問題，將公司和梁姓負責人都移送法辦。

剛好呂男的妻子和兒子都在同一家公司上班，因此檢察官收案展開調查時，要傳喚母子兩人出庭作證，說明工作情形，結果母子倆都證稱，老闆確實有時常提醒，工作上有問題要回報，彼此也會提醒要小心安全，母子倆甚至不耐作證，還請求檢察官不要再寄傳票了。而檢察官調查後，認為無證據顯示雇主有違反《職業安全衛生法》，因此處分不起訴。

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