　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中山高聯結車失控翻覆連環撞　2駕駛傷車輛回堵逾2公里

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

▲中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

國道一號北上8.6公里處，14日晚間11時許發生一起嚴重的車禍事故。一名年約50歲的吳姓駕駛，開著聯結車北上行經中山高汐止-五堵段時，車輛突然故障失控撞上外側護欄，聯結車上加掛的車斗因此翻覆，行駛在後方的休旅車及廂型車來不及反應相繼撞上，其中休旅車駕駛還因此受困車內。

貨車上的吳姓駕駛見狀嚇得連忙打電話報警，警消獲報後立即派請救護車輛及道路排除車輛，前往事故現場進行搶救。休旅車上的駕駛一度受困車內，所幸經消防人員緊急救出後並無大礙，與另一輛廂型車上的駕駛，分別送往汐止國泰醫院，兩人身上並無明顯外傷，經醫護人員檢查後皆無大礙。

▲▼中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

▲追撞的休旅車車頭嚴重毀損，駕駛一度受困車內。（圖／記者趙永博攝）

吳姓聯結車駕駛向記者表示，今日原本開車要到大武崙載貨，當時速度大約80-90公里，並依規定行駛在外側車道，但突然間車頭向下一沉，車輛就無法控制，接著撞上外側護欄，後方的車斗因此翻覆。後面緊跟著的休旅車跟廂型車也接連追撞上來，車上一男一女的駕駛都有受傷，但他也不清楚自己的車為何會這樣。

警方事後援請拖吊車輛協助排除事故現場，並指派國道警察到場協助指揮交通，而這起車禍意外，讓中山高北上路段在深夜時段回堵將近2公里，但警方也迅速的在2小時內，將車禍現場清理完畢，讓中山高回復正常行駛速度。至於這起交通意外的發生原因，警方認為還有待調閱相關影像，並經過專業人員鑑定後，才能夠進一步釐清。

▲▼中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

▲翻覆的車斗在中山高上的柏油路面留下長長刮痕。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

▲▼肇事的聯結車因車輛失控撞上護欄，後面的車斗也因此翻覆。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

▲▼相繼撞上聯結車的兩部汽車，車頭及車尾嚴重毀損。（圖／記者趙永博攝）

▲▼中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）

ET快訊
相機塞裙底…Coser遭群男逼圍嚇哭「跌坐遮擋撐不住」　網飆
快訊／用政治獻金買酒？　韓國瑜競總公布真相
台南彩券行開出20.47億詭爆怪事　「當天打雷，今天門口車禍
迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈路線」：讓你們不舒服很抱歉

關鍵字：車禍,中山高,拖車,貨車,休旅車,國道警察,封路,救援

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中山高聯結車失控翻覆連環撞　2駕駛傷車輛回堵逾2公里

VIP室看書被摸…他進廁所「壓頭口0」告性侵　法官打臉：你自己脫褲

丁小芹淚崩認了「賣假名牌包」　曝低收身分、時薪200哭求緩刑

心臟裝支架開了1年飛機　華航正駕駛隱瞞病史最重判5年

「血滴子來囉，快閃！」貨車國道鋁片亂飛　後車閃避不及遭殃

桃機二航廈工程弊案　地院裁定林文楨等2人收押禁見

桃機爆弊案　董事長上火線說明：全面清查涉案人員工作業務

2歲童反鎖在BMW裡頭…爸爸請求破窗　最後責備消防員：為何刮到板金

女研究生情傷喝醉酒…遭同學強行脫褲衝刺　隔天狂吞抗憂鬱藥自殺

為90歲翁送餐竟狠詐153萬　貪心早餐店闆娘辯：他常忘東忘西

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

《德魯納》延宇轉世回來了　IU流淚看著他..「你過得好就好了」

中山高聯結車失控翻覆連環撞　2駕駛傷車輛回堵逾2公里

VIP室看書被摸…他進廁所「壓頭口0」告性侵　法官打臉：你自己脫褲

丁小芹淚崩認了「賣假名牌包」　曝低收身分、時薪200哭求緩刑

心臟裝支架開了1年飛機　華航正駕駛隱瞞病史最重判5年

「血滴子來囉，快閃！」貨車國道鋁片亂飛　後車閃避不及遭殃

桃機二航廈工程弊案　地院裁定林文楨等2人收押禁見

桃機爆弊案　董事長上火線說明：全面清查涉案人員工作業務

2歲童反鎖在BMW裡頭…爸爸請求破窗　最後責備消防員：為何刮到板金

女研究生情傷喝醉酒…遭同學強行脫褲衝刺　隔天狂吞抗憂鬱藥自殺

為90歲翁送餐竟狠詐153萬　貪心早餐店闆娘辯：他常忘東忘西

中山高聯結車失控翻覆連環撞　2駕駛傷車輛回堵逾2公里

彰化驚見天體營！男女「肉色」交雜　廢棄工廠裸影亂舞

抗爭2個月動搖香港經濟　他夜逛尖沙咀嘆「幾乎沒車、沒行人」

狂曬渾圓半球！饒舌辣姬妮琪米娜示範女人「置」上

遺體破損躺鐵軌邊！印度搭火車「摔出車廂」　象牙海岸國腳慘死

老婆鬼月掉了一雙鞋…人夫清車驚見「鬼童鞋」！內行人揭離奇真相

快訊／「大雷雨彈」又爆發！突襲狂灌5縣市發警報　降雨熱點、時間表出爐

中職直播／富邦桃園球場6連敗　包林傑上陣抗尼克斯

張惠慈世青角力賽闖決賽　15日拚歷史首金

影／媽媽拎一串「外星長毛錘子」會咬人！2萌孩哭叫奔逃　結局神展開

「攝」狼手機伸裙底偷拍多女 遭逮稱興趣：只為欣賞和剪接

社會熱門新聞

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分..

太平富二代槍手出殯　100輛超..

2歲童反鎖在車裡…爸爸要求破窗..

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被..

女研究生遭同學強行脫褲衝刺　隔..

華航機師隱瞞病史　心臟裝支架飛..

重機撞上休旅車　1死2傷慘劇

懷胎9月女騎士　噴飛倒地產子

他「壓頭口O」告性侵　法官打臉..

門口被連停4天！名嘴鐵棍毆車主

岡山女騎士摔護堤遭沖走　找到已..

台中騎士車禍重傷　友人求目擊者

即／大鳥海灘9名中小學生遭大浪..

陳伯謙演過殭屍片！小學還是資優..

更多熱門

相關新聞

車禍被撞現金卻不翼而飛

花蓮一名黃姓婦人12日凌晨4點50分左右，騎機車要去總公司交付貨款，行經路口時與羅姓騎士發生擦撞，婦人倒地頭部有3公分的撕裂傷，當下意識不清被消防將她送醫，但事後婦人發現裝著3萬796元貨款的夾鏈袋不翼而飛，目前已報警處理。

台中騎士車禍重傷　友人求目擊者

重機撞上休旅車　1死2傷慘劇

懷胎9月女騎士　噴飛倒地產子

右手臂被車撞飛　他淡定撿回斷肢

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

迪士尼女星宣布拍A片！性愛「真槍實彈」

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分求緩刑

吃榴槤配酒猝死　醫生：千萬不可

胖橘撿回「同色系奶貓」強迫收編

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

女友拉在褲上　男友舉動讓她甜喊：嫁定了

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路追車

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面