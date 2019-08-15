中山高聯結車失控翻覆連環撞　2駕駛傷車輛回堵逾2公里

▲中山高汐止-五堵段14日晚間發生聯結車的翻覆意外，造成連環車禍，2名駕駛送醫救治，車輛回堵近2公里。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

國道一號北上8.6公里處，14日晚間11時許發生一起嚴重的車禍事故。一名年約50歲的吳姓駕駛，開著聯結車北上行經中山高汐止-五堵段時，車輛突然故障失控撞上外側護欄，聯結車上加掛的車斗因此翻覆，行駛在後方的休旅車及廂型車來不及反應相繼撞上，其中休旅車駕駛還因此受困車內。

貨車上的吳姓駕駛見狀嚇得連忙打電話報警，警消獲報後立即派請救護車輛及道路排除車輛，前往事故現場進行搶救。休旅車上的駕駛一度受困車內，所幸經消防人員緊急救出後並無大礙，與另一輛廂型車上的駕駛，分別送往汐止國泰醫院，兩人身上並無明顯外傷，經醫護人員檢查後皆無大礙。

▲追撞的休旅車車頭嚴重毀損，駕駛一度受困車內。（圖／記者趙永博攝）



吳姓聯結車駕駛向記者表示，今日原本開車要到大武崙載貨，當時速度大約80-90公里，並依規定行駛在外側車道，但突然間車頭向下一沉，車輛就無法控制，接著撞上外側護欄，後方的車斗因此翻覆。後面緊跟著的休旅車跟廂型車也接連追撞上來，車上一男一女的駕駛都有受傷，但他也不清楚自己的車為何會這樣。

警方事後援請拖吊車輛協助排除事故現場，並指派國道警察到場協助指揮交通，而這起車禍意外，讓中山高北上路段在深夜時段回堵將近2公里，但警方也迅速的在2小時內，將車禍現場清理完畢，讓中山高回復正常行駛速度。至於這起交通意外的發生原因，警方認為還有待調閱相關影像，並經過專業人員鑑定後，才能夠進一步釐清。

▲翻覆的車斗在中山高上的柏油路面留下長長刮痕。（圖／記者趙永博攝）



▲▼肇事的聯結車因車輛失控撞上護欄，後面的車斗也因此翻覆。（圖／記者趙永博攝）



▲▼相繼撞上聯結車的兩部汽車，車頭及車尾嚴重毀損。（圖／記者趙永博攝）

