丁小芹淚崩認了「賣假名牌包」　曝低收身分、時薪200哭求緩刑

記者柯沛辰／新北報導

藝人丁小芹曾販賣假名牌包，曾被判刑4個月，但她不知悔改，2015年仍繼續在網上販售假包，去年被新北地院依加重詐欺罪一審判刑3年6個月，不得易科罰金。如今案件上訴二審智慧財產法院，她數度在法庭上哽咽，稱自己不僅是中低收入戶身分，還在家具行打工，時薪僅200元，希望法官能予以緩刑，讓她重新做人。

據了解，丁小芹2013年賣一個香奈兒手提包給服飾店的蔡姓女合夥人，但對方事後發現是山寨貨，氣憤提告。當時丁小芹辯稱，她不知道包包是仿冒品，但新北地院不採信，依詐欺罪判刑4個月。

▲丁小芹一臉憔悴，13日現身法院。（圖／東森新聞）

2015年8月，丁小芹涉嫌在拍賣平台開帳號經營網拍，聲稱所售的精品名牌包皆是由歐洲帶回，附有保卡、保證書，但因為定居海外搬家急售。許多人信以為真，下標購入香奈兒名牌包、名牌鞋、服飾等精品，不料事後送鑑定竟是假貨，甚至還有人匯款根本沒收到東西，一共被詐取近18萬元。

12名受害者及廠商得知後，聯合提告詐欺。不過，丁小芹否認犯行，強調這些貨品調度販售都是由一名新加坡籍女子Natasha全權處理，她完全不知情，懷疑是帳號遭親友盜用。

新北地院法官不採信，痛批她價值觀嚴重偏差，過往又有前科，因此一審依加重詐欺罪合併判處3年6個月，不得易科罰金。

▲丁小芹賣假包被告，但因為相同前科，緩刑可能性不樂觀。（圖／東森新聞，下同）

案件上訴二審後，丁小芹淚崩認罪「我錯了」，與11人達成和解，還改打悲情牌，自曝原住民、中低收入戶身分，聲稱自己現在都在家具行打工，負責產品說明及銷售，時薪才200元，希望法院能判緩刑，讓自己重新做人。

不過，法官聽完後，只叮囑她應該趕緊與剩下的那一家廠商和解；至於判決結果會是如何，將於近日正式作出宣判。