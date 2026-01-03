未來2週天氣展望　冷氣團影響時間長

▲中央氣象署最新天氣展望指出，未來一個月台灣持續受北方冷氣團影響，天氣偏涼。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



記者葉國吏／綜合報導

中央氣象署最新天氣展望指出，未來一個月台灣持續受北方冷氣團影響，天氣偏涼且水氣不多，僅北部、東半部偶有短暫雨。各地日夜溫差大，特別提醒民眾注意保暖。此外，中南部降雨機率極低，月平均氣溫和雨量則較接近往年正常值。

冷空氣勢力強 全台氣溫下探

中央氣象署在臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」發布最新展望，氣象模式預測未來兩週將有北方系統南下，持續影響台灣各地。這段期間，氣溫明顯偏低，整體環境場水氣也不多，只有北部和東半部偶爾會出現零星短暫雨，其他地方則以多雲到晴為主，日夜溫差會比較大。

氣象署提醒大家，這波冷空氣影響時間較長，尤其夜間溫度下降更明顯，建議民眾外出時要加強保暖措施，避免因溫度驟降而感冒。特別是老人家、小朋友和身體狀況較弱的人，要特別注意保暖。

▲氣象署公布1/3-16天氣展望。（圖／翻攝臉書／報氣候 - 中央氣象署）

各地下雨機率低 南部可能完全沒雨

根據氣象署的預測，第一週全台平均氣溫「高於」正常值的可能性最小，代表天氣會比往年同期來得冷。降雨方面，各地「多於」正常值的機率也很低，其中中部和南部代表站甚至有很高機率完全不下雨，大家可以暫時不用擔心濕冷的天候。

來到第二週，氣溫和雨量的預測也差不多，還是比往年偏低。尤其中南部地區，代表站完全不降雨的機率依然很高，整體來說，未來兩週台灣大部分地區都會是乾冷天氣，只有北部、東部偶爾短暫陣雨。

一個月展望：溫度、雨量回歸常態

展望未來四週，氣象署預估平均氣溫和雨量將逐漸回到氣候正常值，隨著冷空氣勢力減弱，天氣有機會慢慢回溫。雖然這個月初期偏冷又乾，但長期來看，整體氣候表現還是會接近往年平均。