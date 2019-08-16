韓國瑜遭爆打麻將掀說謊風波！潘恆旭力挺主子：要辦「衛生麻將大賽」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜宣稱自己上任後便沒有打過麻將，卻被高雄市議員林智鴻PO照打臉，引發外界熱議！有批評者怒指他說謊，但也有支持者認為民進黨再黑韓，還有支持者在高雄市政府觀光局長潘恒旭臉書下留言，希望能在高雄舉辦「全國衛生麻將大賽」，促進高雄觀光。

高雄市長韓國瑜日前表示，「自上任市長以來，沒再打過一場麻將」，但高雄市議員林智鴻卻在臉書上稱接到網友爆料，還有照片佐證，指出韓國瑜今年農曆年期間赴峇里島度假，同行的還有許淑華委員，質疑韓國瑜稱「沒打麻將」的言論是在說謊。

▲林智鴻接獲民眾爆料事實與韓國瑜說法不符。（圖／市議員林智鴻提供）

對此韓國瑜則氣炸，直喊「是不是有人用國家機器在監視我？」；夫人李佳芬也無奈表示，當時是去放鬆，小孩不會玩，沒有牌搭怎麼玩，沒想到這樣就被偷拍了，「需要這樣打我們嗎？搞得我們連日子都過不下去嗎？從早盯到晚」。

打麻將事件曝光後，也引發外界熱議，許多批評者直指韓國瑜在說謊，但也有支持者認為民進黨根本小題大作，再啟黑韓行動。

高雄市觀光局長潘恒旭15日晚間在臉書上分享韓國瑜官方競選MV《高雄ㄟ讚》，有支持者在底下留言，「潘局長，民進黨林X障，要黑市長打麻將，您是否考慮一下這個創意，高雄市舉辦全國衛生麻將大賽，為高雄觀光熱度再加溫」。

稍早前《ETtoday東森新聞雲》記者詢問潘恒旭取得回應，潘表示，要辦麻將大賽，等到他確認細項就能「確定」辦。

▲有支持者在潘恒旭臉書底下留言建議。（圖／翻攝自Facebook／潘恆旭）

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