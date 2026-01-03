　
社會焦點

人夫鐵皮屋激戰舊愛被告性侵！　不起訴書讓前女友自爆

▲▼偷情示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

▲偷情示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一位人夫婚後多次與前女友發生不倫關係，甚至在鐵皮屋激戰後遭女方反控性侵。雖檢方不起訴，卻讓妻子意外收到相關文書，發現丈夫出軌，憤而訴諸法律，成功向求償30萬元。案件仍可上訴。

婚姻與不倫　地下情曝光過程
根據判決書內容，人夫與妻子於2022年初結婚，夫妻育有兩名年幼孩子。不過人夫婚後仍不斷跟前女友約會不倫，兩人多次到旅館發生關係。

2024年4月底人妻發現丈夫出軌，原來那天和在鐵皮屋發生親密關係，事後竟反控性侵，不過檢方沒有起訴。因為幫忙收信才意外得知這一切，認為自己配偶權被侵害，於是提告並要求賠償70萬元精神損失。

雙方說法不同　鐵皮屋事件成關鍵
面對指控，前女友辯稱自己從未主動靠近，沒傳曖昧訊息，也沒和他單獨見面，兩人只是偶爾在修車時碰到。但她也提到，人夫2023年9月起傳訊找她聊天，還說後悔沒娶她，並指控某次在車上對她有不當行為。

前女友表示，她對的行為感到相當痛苦與羞恥，之後便和人夫斷了聯絡。直到2024年4月，人夫再度聯繫，兩人見面原想劃清界線，沒想到卻又發生性行為。她強調，雙方互動沒超越朋友界線，是人夫多次主動越界。

▲（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）

人夫坦承婚後偷情　對話紀錄成鐵證
人夫則在法庭上坦率承認，婚後還是會用LINE和電話聯繫，大約每個月見一次，有時約在戶外、有時旅館，平均見兩次就會發生一次性行為。至於鐵皮屋事件，他表示，前女友雖然有說過一兩次「不要」，但因以往兩人多是類似「半推半就」的相處，所以沒多想就照舊發生了關係。

法官調閱雙方的訊息紀錄，發現前女友曾傳「我真的愛的好累」、「對不起你老婆、對不起你小孩」等話，明顯代表兩人關係超越普通朋友。法官認為，如果雙方只是一般朋友，不會出現「對不起」這種語氣，判定前女友說法難以採信。

法院裁定結果　配偶權受侵害判賠30萬
綜合多項證據，法官認為前女友在婚姻期間和多次發生親密關係，確實侵犯了的配偶權，導致她精神受創。考量雙方身分、經濟狀況及行為嚴重性，法院一審判須賠30萬元，全案仍可上訴。

01/01 全台詐欺最新數據

新北女高樓墜落！　四肢骨折倒臥血泊

新竹二寶媽「戀上前科犯」首次開房激戰4次...老公聽完當場崩潰

獨／績優督導性侵少女！犯案前2月曾到大學談社安網　校方譴責

美魔女稱遭性侵千次！摩鐵QK反咬提告　「沒逃離現場」小鮮肉無罪

快訊／駕駛人注意！國1南下29.9K火燒車　恐怖黑煙瀰漫影響行車

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍　居民嚇壞以為放炮

不爽戴綠帽！移工水果刀猛刺泰國小王肚子奪命　判刑7年2月

獨／高官性侵少女恐不只1案！網友尋找被害人　籲出面控獸行　

台82線汽車翻覆駕駛飛出車外！躺車道畫面曝　緊急送醫搶命

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

