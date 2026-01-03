人夫鐵皮屋激戰舊愛被告性侵！　不起訴書讓前女友自爆

▲偷情示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位人夫婚後多次與前女友發生不倫關係，甚至在鐵皮屋激戰後遭女方反控性侵。雖檢方不起訴，卻讓妻子意外收到相關文書，發現丈夫出軌，憤而訴諸法律，成功向求償30萬元。案件仍可上訴。

婚姻與不倫 地下情曝光過程

根據判決書內容，人夫與妻子於2022年初結婚，夫妻育有兩名年幼孩子。不過人夫婚後仍不斷跟前女友約會不倫，兩人多次到旅館發生關係。

2024年4月底人妻發現丈夫出軌，原來那天和在鐵皮屋發生親密關係，事後竟反控性侵，不過檢方沒有起訴。因為幫忙收信才意外得知這一切，認為自己配偶權被侵害，於是提告並要求賠償70萬元精神損失。

雙方說法不同 鐵皮屋事件成關鍵

面對指控，前女友辯稱自己從未主動靠近，沒傳曖昧訊息，也沒和他單獨見面，兩人只是偶爾在修車時碰到。但她也提到，人夫2023年9月起傳訊找她聊天，還說後悔沒娶她，並指控某次在車上對她有不當行為。

前女友表示，她對的行為感到相當痛苦與羞恥，之後便和人夫斷了聯絡。直到2024年4月，人夫再度聯繫，兩人見面原想劃清界線，沒想到卻又發生性行為。她強調，雙方互動沒超越朋友界線，是人夫多次主動越界。

▲（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）

人夫坦承婚後偷情 對話紀錄成鐵證

人夫則在法庭上坦率承認，婚後還是會用LINE和電話聯繫，大約每個月見一次，有時約在戶外、有時旅館，平均見兩次就會發生一次性行為。至於鐵皮屋事件，他表示，前女友雖然有說過一兩次「不要」，但因以往兩人多是類似「半推半就」的相處，所以沒多想就照舊發生了關係。

法官調閱雙方的訊息紀錄，發現前女友曾傳「我真的愛的好累」、「對不起你老婆、對不起你小孩」等話，明顯代表兩人關係超越普通朋友。法官認為，如果雙方只是一般朋友，不會出現「對不起」這種語氣，判定前女友說法難以採信。

法院裁定結果 配偶權受侵害判賠30萬

綜合多項證據，法官認為前女友在婚姻期間和多次發生親密關係，確實侵犯了的配偶權，導致她精神受創。考量雙方身分、經濟狀況及行為嚴重性，法院一審判須賠30萬元，全案仍可上訴。