張善政、杜紫軍領軍　韓國瑜國政團17日亮相

▲韓國瑜。（資料照／記者洪正達攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團在17日正式成軍，前行政院長張善政日前已宣布擔任國政顧問團的召集人，前行政院副院長杜紫軍則擔任副總召，預計會召開記者會公布各小組名單。

韓國瑜的競選團隊除了在南北各成立競選辦公室外，國政顧問團也將在17日正式成軍並公布小組名單。根據媒體報導，目前確定人選包括，財經組國民黨立委曾銘宗、台經院前院長林建甫、台大國發所副教授杜震華。

而兩岸政策方面，兩岸與國際關係組則是由藍綠雙方皆青睞，台北市長柯文哲及前總統馬英九更視之為重要幕僚的淡江兩岸研究中心主任張五岳、曾任國家發展委員會主任委員、行政院陸委會副主委兼臺港經濟文化合作策進會董事長，現任國民黨智庫副執行長的林祖嘉。

另外，張善政也在16日下午與國防小組顧問前國防部軍政副部長陳永康、前空軍官校校長田在勱及淡江大學戰略研究所助理教授黃介正參訪台北國際航太暨國防工業展。

張善政在7月30日宣布接受韓國瑜邀請，擔任韓國瑜的國政顧問團總召。隔日也在臉書3分鐘影片揭露自己的心聲，他表示，幫年輕人塑造未來會是重中之重，會著眼10年甚至20年的願景，提升台灣基礎建設、就業環境和生活品質，把良心放回政見。

張善政也提到，並沒有期待韓國瑜如果初選勝出，他會有後續協助的角色，但是有此機會讓自己與國政顧問們的政見理念被接受，當然願意嘗試一番，於是他答應韓市長，在雙方不承諾後續職位條件的前提下，努力一試，接下國政顧問團總召。