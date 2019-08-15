金山2農夫為耕地除草大打出手　「你揮鋤頭」我舞柴刀…檢不起訴

▲ 2農為耕地起口角扭打，你揮鋤頭、我舞柴刀練身體。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區李、戴姓男子，因農地除草起口角爆發衝突，兩人分別持柴刀、鋤頭互相揮砍。戴的鋤頭被李男奪走，見李要把鋤頭帶回家，一路尾隨李男，在途中又打了起來，兩人因此雙雙掛彩。戴控告對方涉嫌殺人未遂。檢方認為，戴自行尾隨李返家，並未遭受李追殺；且戴手指骨折，是因雙方扭打跌倒受傷，李男予以不起訴。

檢警調查，2019年4月23日下午1時許，李和戴因爭農地耕種，兩人在新北市金山區某處農地起衝突，當時戴拿著鋤頭在農田除草時，李手持一把柴刀出現，問他「誰准你在這邊除草？」兩人因此起口角

戴男提告表示，他拿鋤頭，李拿柴刀互相揮砍，他用鋤頭戳向李，不料，李一手抓住鋤頭，另一手把柴刀揮了過去，他只好鬆手，最後鋤頭被李給搶走。

戴男說，李搶走鋤頭後帶回家，他一路尾隨李，當時李一手持柴刀，另一手拿著鋤頭，他出手搶刀時，又發生扭打，兩人雙雙跌倒受傷，竟造成戴右手食指骨折，最後警方將李依殺人未遂罪移送法辦。

檢察官認為，戴右手指骨折，是因雙方扭打跌倒所致，並非遭李持刀砍傷，李也未對戴採取刺殺等舉動。此外，戴的鋤頭被李奪走後，自行尾隨李返家，並非遭受李追殺，偵結不起訴。

檢警調查，李帶著戴的鋤頭返家時，曾用髒話辱罵李，事後李控告戴涉嫌傷害及公然侮辱。檢方偵查時，因李男撤回告訴，予以不起訴。