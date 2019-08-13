▲ 機車搭載兒童熟記「四字訣」，瑞芳警上街加強宣導護平安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

日前新北市發生一起嬰幼兒死亡車禍，因孩童搭乘機車位置不當，遇交通事故，造成傷亡的不幸事件，讓人難過不捨。新北市瑞芳警分局加強宣導「兒童乘坐機車安全」，並結合上、下學時段「護童勤務」及「校園安全宣導」，加強兒童乘坐機車注意事項，以維行車安全。

瑞芳警分局13日上午，由交通組及派出所員警，組成交通安全宣導小組，帶著宣導招牌，前往轄區內的傳統市場，以活潑生動的方式，在人潮易聚集場所進行「兒童乘坐機車安全」宣導，成效極佳。不少婆婆媽媽才發現，原來長年載送孩童的方式錯誤，也紛紛詢問如何改進。

警方表示，孩童站於機車前踏板時，容易影響機車操作，一旦遭遇突發狀況導致摔車，位於前腳踏板上幼童的受傷機率和程度，都會比後座者高且嚴重。此外，在大力撞擊下，位於機車前方踏板的幼童，會受到機車及家長的雙重夾擊，幼童頓時成為「人肉氣囊」，恐造成嚴重傷亡。

瑞芳警分局長陳杏結溫馨提醒家長們，「騎機車載孩童要切記「三不」原則：「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾；也應熟記「頭、手、綁、穩」四字口訣：「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「綁」緊後揹帶及「穩」坐後座，藉此保護孩童搭乘機車安全。兒童搭乘機車安全，有賴大家一起共同執行，希望人人都能重視。