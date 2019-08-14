鳥兒掉入捕鳥網苦痛掙扎！網喊放了牠...農田架設者遭批殘忍

▲鳥飛過去纏住痛苦掙扎。（圖／翻攝臉書不公開社團花蓮爆料王）

記者許展溢／台北報導

臉書不公開社團「花蓮爆料王」有網友PO出農地上被架設補鳥網，導致鳥飛過去纏住痛苦掙扎的影片，許多網友看了直說太慘忍，並質疑這樣做法不是違法？林務局表示，此舉確實違反野生動物保育法，可開罰6萬至30萬元，若捕抓到保育類會罰20萬至100萬元，面臨6個月以上5年以下刑責。

影片中可以看出幾隻鳥被捕鳥網纏住，怎麼掙扎就是逃不了，網友看了大罵殘忍，根本是鳥的地獄，一定要檢舉，不少人留言快放了牠。對於田地間常見的獵鳥行為，林務局保育組表示，依野生動物保育法，擅自架設捕鳥網，抓到一般動物會開罰6萬到30萬元，但保育類就會處6個月至5年以下刑責外，還要罰20萬至100萬元。保育組指出，假設架網地方是野生動物保育、國家公園或文化資產等劃設區域，罰則會再加重。

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▲農地上架設捕鳥網。（圖／翻攝臉書不公開社團花蓮爆料王）

保育組提到，農地上作物偶爾會被動物吃掉，有時可能前幾天是野狗、一般鳥類，但有時會是保育類動物，如最近傳出石虎把農民養的雞吃掉，建議農民種植的作物真的有被動物吃的困擾，都先通報各地方政府相關單位，請他們協助處理。

保育組表示，農民真的非不得已要抓，也要活抓，更不要用毒藥或補獸夾，否則容易誤傷保育類動物，也可以跟地方政府借合適的動物捕抓籠。保育組舉例，有時毒到麻雀、斑鳩，被老鷹、石虎等其他保育類動物看到吃掉，同樣會受到危害。

▲網友看了影片大罵太殘忍。（圖／翻攝臉書不公開社團花蓮爆料王）

不過，林務局指出，近年大眾對保育觀念逐漸提升，加上不少民眾撿到受傷的動物都會通報救傷系統，相比十年前幾千件案例，近年已減少到剩幾百件。