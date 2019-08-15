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影／黑車亂丟垃圾…白車女孩氣炸撿起！下秒「天窗探頭」精準扔回　網笑：得分

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記者朱世凱／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一段影片，一輛黑色轎車與一輛白色轎車正在等紅燈，不料黑車駕駛突然將自己車上的垃圾往外扔，讓白車副駕的女孩氣得和對方理論，不過黑車駕駛顯然沒有聽進去，等到綠燈一亮就迅速起步離開。女孩見狀只好把垃圾撿回，並且等待下個紅燈時，從天窗探出身體，再將垃圾精準丟回黑車內。帥氣投窗一幕令網友大讚「得分！」

▼黑車駕駛亂丟垃圾，白車女孩撿起後，就從天窗扔回去。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼黑車亂丟垃圾！白車女孩撿起「天窗扔回」帥翻。（圖／翻攝自看看新聞）

影像顯示，黑車駕駛在等紅燈的過程中，先後丟了一瓶寶特瓶及一團衛生紙，坐在白車副駕的女孩目睹後，憤怒搖下車窗指責這沒水準的行為，不過黑車駕駛卻不聽勸，等到綠燈一亮就立刻踩下油門離開。女孩無奈之下，只好先趕緊下車把垃圾撿回，再等待時機報仇。

▼黑車駕駛等紅燈時，將車內垃圾往外拋；白車副駕女孩見狀氣得和他理論。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼黑車亂丟垃圾！白車女孩撿起「天窗扔回」帥翻。（圖／翻攝自看看新聞）

等到下一個路口再次亮起紅燈時，女孩便從白車天窗探出身體，之後將剛剛撿拾的寶特瓶，猛力地朝黑車副駕的窗戶扔過去，精準投入畫面讓網友直呼「好帥氣啊！」、「路見不平就該出手伸張正義」、「小姐姐肯定有練過」、「看完真解氣」、「動作雖然很危險，不過還是很欣賞女孩勇氣」。

▼女孩把垃圾扔回黑車一幕，讓網友大讚帥氣。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲▼黑車亂丟垃圾！白車女孩撿起「天窗扔回」帥翻。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼黑車亂丟垃圾！白車女孩撿起「天窗扔回」帥翻。（圖／翻攝自看看新聞）

不過也有人說，「這明顯是擺拍的」、「太作秀了吧！」、「黑車不趕快關車窗，還把車窗往下拉，是嫌『洞口』太小？」、「從天窗探頭就該開罰」。雖然正反兩極評論瘋狂灌爆貼文，卻仍有網友願意相信這是真的，「我發現什麼人都有，心真是特別黑，什麼都假的假的，人家發這個的意義就是要告訴大眾，別隨便亂丟垃圾啊，幹嘛這麼執著真假。」

●《ETtoday新聞雲》提醒您，危險行為，請勿模仿。

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關鍵字：天窗,垃圾,黑車,白車,投窗

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