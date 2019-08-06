1車5千！毒蟲「收垃圾賺外快」　大型非法垃圾場在山頭...警傻眼　

▲新竹縣警局追查毒品案，竟意外發現大型非法垃圾山。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警局於偵辦毒品案時意外發現垃圾山，經人員會勘現場，發現有大量建築廢棄物、廢磚塊、電線、木材、鐵網、垃圾暨毒品等贓證物，經向地檢署檢察官許大偉指揮偵辦後，循線鎖定彭男在新埔鎮黃梨園山區販賣毒品並從事無照「事業廢棄物」處理，經會同環保局後持搜索票前往搜索，當場查獲彭男等6人，及毒品、槍枝、挖土機、貨車等相關證物，一併查扣帶回偵辦。

據了解，彭男以每台6-8噸貨車，向對方收取4、5千元不等的金額處理，新竹縣警局會同環保局後，持搜索票於5日前往搜索，當場也查獲彭姓主嫌及成員等6人，現場還有毒品、槍枝、挖土機、貨車等相關證物，也一併查扣帶回偵

辦。

▲警方查緝毒品案意外發現垃圾山。

新竹縣政府警察局表示，2018年查獲傾倒廢棄物案件總計25件57人，2019年1月至7月共查獲移送14件41人。2019年查獲傾倒廢棄物地區：竹北市2件、北埔鄉2件、湖口鄉2件、新豐鄉2件、新埔鎮3件、關西鎮1件、橫山鄉2件，時段以凌晨及上午最多，傾倒種類大多有廢木材、廢保麗龍、廢塑膠、廢土方等。新竹縣政府警察局呼籲民眾，如發現可疑貨車裝載廢棄物進入偏僻山區應立即撥打110報案以防遭偷倒廢棄物，避免環境遭受汙染。

▲▼經人員會勘現場，發現有大量建築廢棄物、廢磚塊、電線、木材、鐵網、垃圾暨毒品等贓證物。