10大零售通路垃圾調查　綠色和平：六都家庭每週買回2.2億件塑膠

▲綠色和平指出，民眾每週可能買回超過2億2千多萬件的塑膠。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

綠色和平今（13日）指出中元普渡快到，各大零售通路紛紛祭出折扣戰，但在低價折扣的背後，和六都民眾一起共同執行的公民科學調查「你家超市垃圾有多少？」，結果顯示民眾每週可能買回超過2億2千多萬件的塑膠，平均每戶每週從這些零售通路帶回約35個塑膠製品及包裝。

綠色和平在六都招募36戶家庭共91人參與，每個直轄市招募6戶家庭，分為1人、2人及3人（含以上）家庭，一起進行調查，以民眾自身平常採買的習慣，連續7天拍照記錄在10間零售通路，包含全聯、家樂福量販店、家樂福便利購、7-Eleven、全家便利超商、大潤發、Costco好市多、愛買、頂好與美廉社進行調查，購物所產生的塑膠製品與塑膠包裝，發現民眾每週可能買回超過2億2千多萬件的塑膠（總數約為222,024,320件），平均每戶每週從這些零售通路帶回約35個塑膠製品及包裝。

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▲▼綠色和平公布六都家庭每週從10大超市買回的塑膠垃圾量調查。（圖／綠色和平提供）

綠色和平表示，調查顯示這些零售通路中，常見的塑膠袋、塑膠膜、塑膠盒、塑膠托盤與網袋，36戶家庭1週內就會買回家大約493件，若以六都的戶數結構推算，六都全部家庭一週內共買回約8810萬件，通路業者搶攻的飲料市場所製造出的飲料杯、杯蓋與吸管也很可觀，以六都的戶數結構推算，六都全部家庭1週內共買回約2356萬個，寶特瓶1週內則被買回約2475萬個，保麗龍製品有1894萬件，其他雜項屬於非自有品牌的塑膠包裝，如零食餅乾、吸管套等包裝，也有6667萬件。

▲業者指出，這些塑膠廢棄物因為混雜後不易分類，最後只能被當一般垃圾丟棄（圖／綠色和平提供）

有業者認為，這些被民眾買回的塑膠製品，屬於實務上難以回收的比例約為62%，包含塑膠膜、塑膠盒、塑膠托盤與網袋、飲料杯、杯蓋與吸管及其他塑膠類等。其中，其他塑膠類多屬於複合材質，本來就不屬於回收項目。另外，業者指出，這些塑膠廢棄物因為混雜後不易分類，分選效率不佳，導致再製後的品質不好，回收價格低，沒有廠商願意購買，人工揀選也相對耗時，而難以進入回收循環，最後只能被當一般垃圾丟棄，由焚化或掩埋處理。

▲綠色和平指出，流入海洋的垃圾，大部分都是塑膠包裝（圖／綠色和平提供）

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，根據專家觀察，流入海洋的垃圾，大部分都是塑膠包裝，通路業者擁有上架商品、包裝方式與促銷模式的決定權，在全球塑膠危機中，扮演至關重要的角色，今年3月發起超市減塑連署已有10萬人加入，鼓勵企業公布塑膠使用量，承諾減塑目標，制定減塑計畫，革新物流系統，減少塑膠包裝的使用，扭轉海洋環境生態。