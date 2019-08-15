台南大觀音亭暨祀典興濟宮　獲網路投票最佳人氣獎

▲台南市民政局舉辦「神民英講」廟宇文化3分鐘英語力競賽，台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮獲得網路「最佳人氣獎」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市民政局日前舉辦「神民英講」廟宇文化3分鐘英語力競賽，台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮以6132票獲得網路人氣票選活動「最佳人氣獎」，民政局將於8月16日晚上6時配合本亭宮的「廟廟市集」活動公開頒獎。

民政局為推展宗教文化，結合宗教觀光，鼓勵廟宇設置外語解說牌，更希望廟宇培訓具備外語能力的解說員，廣為宣傳府城最具有看頭的宗教特色，因而推出「神民英講」廟宇文化3分鐘英語力競賽。計有台南市9家廟宇參加，參賽寺廟有的以團隊上場出賽，進行英語對話或行動劇，有的派出1人發表英語演說，各廟有備而來，內容活潑精采，各有特色。

比賽結束後，民政局將各參賽隊伍的比賽影片放在網路上交由全民公投，於7月12日至31日期間進行，票選「最佳人氣獎」，經市民朋友踴躍投票後，人氣王出爐，是由大觀音亭暨祀典興濟宮獲得，高達6132票。民政局訂於8月16日下午6時藉廟埕的美食聚落「廟廟市集」活動，頒發人氣獎座。

該亭宮的參賽影片以大觀音亭闊嘴月老善於說媒的的神力為主題，英國文豪莎士比亞著名的「羅密歐和茱麗葉」一劇，是2位相愛的年輕男女因雙方家族是死對頭而無法在一起，亭宮安排以「大觀音亭月老公」出面協助兩位想要殉情的年輕人，以其神力排解兩家族的成見而成全兩人的心願。

亭宮指出，內容雖然是天馬行空，但詼諧幽默！戲劇的編排就是有很多想像空間，重點是希望年輕人若是因偏見和很多家庭等複雜因素，尚無法順利成雙成對時，不要氣餒！也不要自暴自棄。先自助平穩心情，再來求「大觀音亭月老公」的神助，儘量尋得各界的支援和協助來排除萬難，這才是本亭宮推出「大觀音亭月老公」參賽的核心價值。

台南市政府近日展開「七夕愛情嘉年華」活動，在各大月老廟推出喜氣的月老口紅和彩妝用品，歡迎各界結緣，並祝有情人終成眷屬。