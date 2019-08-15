台南「黑冠麻鷺」慘死！嘴巴遭截斷雙腳骨折　鳥會怒批謀殺

▲台南鳥會野鳥救傷組發現有人虐殺黑冠麻鷺，呼籲民眾不做出傷害鳥類或動物的行為。（圖／翻攝自臉書台南鳥會野鳥救傷組）

記者林悅／台南報導

台南鳥會野鳥救傷組指出，有民眾8月14日上午打電話到鳥會，說在公園撿到一隻站不起來的黑冠麻鷺需要救援，當鳥會人員趕抵時，看到這隻「黑冠麻鷺」已經死亡，該鳥兒嘴巴從中截斷、雙翅的飛羽都被剪、雙腳骨折，被丟棄在該處只有等死，這絕對不是意外，而是遭人蓄意虐殺！

台南鳥會野鳥救傷組指出，這隻可憐的黑冠麻鷺嘴巴從中截斷、雙翅的飛羽都被剪、雙腳骨折，無法好好站立，最後被扔在公園，失去嘴巴及雙腳的黑冠麻鷺，沒辦法在草地上跟蚯蚓拔河，最終牠只能漸漸虛弱，慢慢死去……。

台南鳥會野鳥救傷組說，在過去黑冠麻鷺並不是常見的鳥類。但在近幾年中，黑冠麻鷺逐漸適應了城市的生活，常常可以在公園綠地看到牠們在跟蚯蚓展開生死對決。當黑冠麻鷺遇到危險時，常常會選擇站立不動，直到威脅非常靠近時才會選擇飛離，因此被戲稱「大笨鳥」。像這種非常親民的大笨鳥，常常會被熱心的民眾誤以為牠受傷飛不起來，而被抓來鳥會「救傷」。

正因為黑冠麻鷺太信任人類，才會惹上殺身之禍，面對這起虐殺事件，鳥會給予最強烈的譴責，用殘忍手段殺害野鳥實在是非常可惡，同時這種惡劣行為可以根據野生動物保護法，來做出相對應的裁罰。

台南鳥會野鳥救傷組希望未來再也不要有類似的事件發生，也呼籲大眾千萬不要去捕捉、騷擾、或是虐待野生動物，讓我們一起創造出一座友善野生動物的健康城市。台南鳥會野鳥救傷組強調：「你可以不喜歡牠，但請不要傷害牠」。

網友們看到此則PO文訊息，罵聲不斷，強烈的譴責這種虐待動物行為，有網友說：「我的鸚鵡剛過世，看到這個真的好心痛，自己是愛鳥人士，看到這個真的受不了！」、「如果可以希望可以擴散到台南社團，讓他們注意有沒有民眾做這種事情!!!痛心.. 」、「好惡劣，好傷心」、「天啊！ 太惡劣了…」、「 其實香港有很多這樣的廢老，買了這類俗稱雜雀的野鳥類，之後覺得不好養/唱歌不好聽，也用同樣方法傷害牠們之後掉在街上，每次聽到都恨不得被打斷腿的是那些垃圾」、「 希望害牠受傷的會有報應」。有網友說要通報台南市動保處，希望能遏阻類事慘事再發生。