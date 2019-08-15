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台南動保處庇護急難毛孩　望大家認養給牠幸福未來

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▲台南市動保處兩站動物之家收容為數不少，因動保案件緊急庇護之毛孩，正等待民眾認養給牠一個家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市動保處兩站動物之家收容為數不少，因動保案件緊急庇護之毛孩，正等待民眾認養給牠一個家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來惡意棄養，及虐待動物之動保案件層出不窮，台南市動保處採取緊急庇護措施，派員將毛孩帶回動物之家安置，落難毛孩雖經危難後身心受創，經動物之家人員與志工妥適照護後，部分毛孩已開放認養，望社會大眾能接力伸出援手認養，給落難毛孩延續幸福未來。

台南市中西區於7月初發生飼主因遭通緝被捕，而無法續養家裡多頭毛孩之動保案件，動保處立即派員緊急庇護共25頭危難毛孩；另7月中旬於某科技大學附近又發生民眾惡意棄養一窩幼貓，動保處亦緊急派員前往處理安置。相關案件動保處除派員調查釐清飼主責任，並會於動物之家妥適照護落難毛孩，以保障毛孩的動物福祉為優先考量盡快開放認養，幫助毛孩找到生命的第二春。

▲台南市動保處兩站動物之家收容為數不少，因動保案件緊急庇護之毛孩，正等待民眾認養給牠一個家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市兩站動物之家收容為數不少因動保案件緊急庇護之毛孩，今年度截至8月份，兩站動物之家共累積37件動保案件，共沒入89隻動物，且其中大部分的毛孩仍然還在等待一個家，這些突遭逢危難的孩子，其實不易進入動物之家的群體生活，需花費更多心力照護他們，在此呼籲飼養寵物的民眾應善盡飼主責任，飼養動物前應審慎考慮及規劃，如真的無法繼續飼養時應該將寵物轉由他人照顧並予妥善安置，千萬不要棄之不顧或丟棄，以免觸法並危害動物生命，也切莫將責任加諸於社會成本。

▲台南市動保處兩站動物之家收容為數不少，因動保案件緊急庇護之毛孩，正等待民眾認養給牠一個家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動物之家善化站（台南市善化區昌隆里東勢寮1-19號）與灣裡站（台南市南區省躬里萬年路580巷92號）於開放參觀時間（星期二至星期六上午9時至12時；下午1時30分至4時30分）歡迎民眾前往參觀及認養流浪犬貓，給流浪毛孩們一個溫暖的家及一輩子的歸宿，同時也歡迎對動物保護有興趣的夥伴們一同加入志工行列，一起對流浪動物進一份心力，心動不如馬上行動！請撥打心動專線－善化站06-5832399；灣裡站06-2964439。

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關鍵字：台南,動保處,庇護,毛孩,認養

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