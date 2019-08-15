台南體驗旅遊　蝶蝶不休の農家生態教室

▲台南市番社蔬果聯盟結合稻荷咖工作坊，推出「蝶蝶不休の農家生態教室」體驗遊程，歡迎報名參加。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市番社蔬果聯盟結合稻荷咖工作坊，於8月31日至9月1日，推出「蝶蝶不休の農家生態教室」體驗遊程，主打農事體驗以及生態導覽兩大主軸，並導入全球永續旅遊之理念，透過體驗的方式讓遊客理解在地農民正在戮力的農事，以及推廣生態保育之觀念。

台南市農業局8月15日在番社蔬果聯盟舉辦「蝶蝶不休の農家生態教室」記者會，由番社蔬果聯盟主要成員，與稻荷咖工作坊理事長，向民眾介紹此次的遊程中將帶來的體驗。

為永續發展本市農村旅遊，台南市農業局與水土保持局台南分局協力合作，透過農村再生亮點加值多元增能培訓計畫，搭配生態實踐、友善人文、食農教育、深度體驗等議題，來強化過去農村再生社區之推動成果，並藉由台南市事業經營體番社蔬果聯盟、稻荷咖工作坊，兩個富有農村體驗團體的經驗分享與技術傳承，來擴展社區的視野，啟蒙農村對於未來區域產業及農村發展之想像，達到農村永續發展的目標。

遊程的第一日將由番社蔬果聯盟的主要成員林俊儀，導讀172線的永續旅遊以及帶領遊客種植誘蝶植物，與探索東山地區著名的蝙蝠洞，期望消費者在買到好農產之餘，更能夠走進大自然，認識東山生態之美。為兼顧環境與農產，番社蔬果聯盟堅持友善環境的種植方式，栽種出讓民眾食在安心及美味之水果，此次遊程中將帶領遊客體驗紅龍果吐司DIY。

活動遊程次日，前往白河地區體驗「蓮」活動，帶領遊客下田採收蓮蓬、體驗剝蓮子，以食農教育的概念讓遊客親身接觸、體驗白河蓮子從種植、生產到餐桌的產程，讓遊客體會、感受餐桌上的蓮子佳餚原來得來不易。

活動也結合荷染體驗，將原本廢棄的蓮蓬再生利用，曬乾並熬煮成荷染原料，讓遊客製作出專屬自已的荷染作品，並且大啖最新鮮及在地的蓮花餐，最後呼應本活動永續旅遊之理念，帶領遊客一同體驗木製餐具，深刻感受到白河蓮花產業文化豐富且多元之美。相關活動資訊可上BeClass線上報名系統「蝶蝶不休の農家生態教室」搜尋，或電洽07-3457792（週一至週五8時30分-下午5時30分）詢問。