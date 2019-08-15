綠議員為「打麻將」北上開記者會爆料　韓國瑜競總：請多關注高雄市政

▲韓國瑜下午坐鎮應變中心處理災情。（圖／記者賴君欣攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜被爆「打麻將」風波越滾越大，民進黨高雄市議員林智鴻15日下午更北上大動作召開記者會，拿出爆料者手機照片，打臉韓國瑜「國家機器監視他」的說法。對此，韓國瑜競選總部發表聲明，強調韓國瑜表示是「朋友提醒」，是否照片太過於專業，才產生合理的懷疑與推測，並呼籲林智鴻別把時間與力氣，浪費在「偷拍」這種不可取的事情上，應多把體力與精力專注在高雄市政。

聲明指出，根據聯合報投票民調，「韓國瑜曾說『當市長後沒打過麻將』，被議員用一張照片反駁，你怎麼看？」，短短兩天就有1萬4千人投票，有6950人認為「大驚小怪，私下與親朋好友的休閒活動，有何不可」；有5059人認為「偷拍韓國瑜非公務時間的聚會不可取，應該譴責」，由此可知近8成的民眾認為此事，大驚小怪、偷拍韓市長非公務聚會，是不可取的。

▲高雄市議員林智鴻打臉韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

聲明表示，這只是過年期間家人出遊的私事，若換成是林智鴻議員，過年期間帶著家人，在國外出遊，被有心人士偷拍後，拿來作為政治鬥爭工具，甚至將不相關的人士，都牽扯進來，身為父親林議員會做何感想，選舉有必要做到這麼惡劣嗎？

聲明最後強調，韓市長也表示是朋友提醒，是否這照片太過於專業，「有這麼多不同角度的照片」，產生合理的懷疑與推測，「今日下午市長在高雄忙著坐鎮應變中心處理災情，而高雄議員在台北忙著開記者會罵市長，競選總部也呼籲林議員別把時間與力氣，浪費在這種偷拍不可取的事情上，多把體力與精力專注在高雄市政上。」

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