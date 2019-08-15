高雄山區大雨應變中心二級開設！　韓國瑜下午3點半坐鎮主持

▲高雄桃源區停班停課 。（圖／翻攝桃源區公所臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

受到西南風增強影響，易有短時強降雨，15日高雄市山區有局部大雨或豪雨發生，其中高雄山區雨勢大，除了那瑪夏區、桃源區，甲仙區、茂林區、六龜區，因當地雨勢急驟、河川暴漲有危害居民及學生生命安全之虞，8月15日(星期四)停止上班、停止上課。

高雄市府也宣布15日中午12時，災害應變中心二級開設，並於下午3時30分召開0815豪雨防災工作會議，並由韓國瑜親自主持。

高雄市15)日上午山區降雨接近豪雨等級。高雄市長韓國瑜指示李四川副市長於11時30分至災害應變中心召開工作會議，並與那瑪夏、茂林、桃源、六龜及甲仙等區公所進行視訊會議，掌握各區目前雨勢及災害應變狀況。目前農委會水保局已發布高雄市土石流紅色警戒桃源區5條、那瑪夏區14條，黃色警戒部分桃源區3條、甲仙區7條。

李四川指示，高雄市因受豪大雨影響，災害應變中心自中午12時起調升為二級開設，相關單位進駐執行各項災害應變處置工作。那瑪夏於11時30分宣布停班停課，另桃源、茂林、六龜及甲仙等區中午12時起停止上班、停止上課，並依土石流紅黃色警戒相關標準執行疏散撤離。最後並提醒市區民眾晚上嚴防大豪雨。