搶王搶輸氣PUPU！5男遊戲公頻狂嗆女玩家「臭X姬」　她一見氣炸：你們等著

▲打遊戲發生齟齬5名男玩家竟對女玩家口出惡言。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者戴若涵／台中報導

打遊戲卻打出火氣來！有5名知名線上遊戲《天堂》男玩家，因在戰鬥過程中與另名女玩家發生衝突，他們竟在遊戲公共頻道、一般頻道中對女玩家口出惡言，批評對方「臭38」、「臭鮑姬」、「停經姬」等話語，女玩家一怒之下告上法庭，5名男玩家被依妨害名譽罪分別判處拘役30至70日不等，可上訴。

根據判決書，2名李姓男子、蔡男、郭男、黃男以及雯雯（化名）都是知名線上遊戲《天堂國際伺服器》的玩家。雯雯回憶2018年3月某日，她們在火窟打架，遊戲暱稱為「咩休幹謀」的蔡男被她打死了，便心生怨懟；4月某日又有很多盟在搶王，誰搶贏寶物就是誰的，結果5名男玩家不滿搶輸，就開始在公頻上謾罵，後來更數度在遊戲中出言汙辱。

5名男玩家期間不斷出言辱罵遊戲暱稱為「黑暗妖姬」的雯雯，「更年期到了嗎？」、「插姬團隊」、「只想插姬」、「老女人」、「臭38」、「臭黑鮑」、「臭鮑姬」、「停經姬」、「臭姬」等語，讓見到這些言論的雯雯一怒之下留言，「你們等著接法院通知書，等好」，隨後蒐證提告。

台中地方法院審理後，認為5人已成年有一定的社會經歷，明知道網路世界仍應彼此相互尊重，卻恣意言論攻擊貶低他人，犯後還試圖卸責態度不佳，決定依公然侮辱罪判5男拘役30至70天不等。全案仍可上訴。

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