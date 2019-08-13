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電眼正妹遭撞「骨盆全碎」慘躺地！肇事男竟留字條：有事打給我...當場丟包

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▲▼ 車禍留字條逃逸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡女遭郭男開車撞上，對方竟只留下字條便揚長而去。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆日前發生一起離譜車禍！一名年約20多歲的蔡姓女子騎車行經麥金路路口時，遭40歲邱姓男子開車撞上，由於撞擊力道猛烈，蔡女當場倒地不起，沒想到邱男下車後，竟只留下一張字條，上頭寫著「有事打給我」及聯繫方式便離開，將骨盆腔碎裂的蔡女留在原地。

據了解，蔡女8日清晨5時左右騎乘機車準備上班，不料，卻在麥金路路口遭邱男開車撞上，當場彈飛到地上動彈不得，而蔡女騎的黑色機車車頭也近乎面目全非，可見車禍發生當下撞擊力道之猛烈。

▲▼ 車禍留字條逃逸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼蔡女機車車頭全毀、車殼多處受損。（圖／記者郭世賢翻攝，下同） 

▲▼ 車禍留字條逃逸。（圖／記者郭世賢翻攝）

但沒想到邱男下車察看後，既沒報警也沒有通報救護人員到場處理，只是將字條貼在蔡女機車上，內容寫著「對不起！妳有沒有怎樣？有事打這支電話給我！09XXXXXXXX 邱先生」，隨後便離開距離醫院僅100公尺遠的事發現場。

蔡女就這麼被留在原地數分鐘，所幸附近大樓管理員及時發現，趕緊打電話報警將她送醫治療。蔡女事後被診斷出除了雙腳擦挫傷之外，還受有骨盆腔粉碎性骨折，必須換上人工骨盆，傷勢相當嚴重。

警方循線找到肇事的邱姓男子後，依肇事逃逸、傷害等罪函送。

▲▼ 車禍留字條逃逸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼蔡女傷勢嚴重，對方竟只留下聯繫字條便離開現場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲蔡女遭郭男開車撞上，對方竟只留下字條便揚長而去。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：車禍,基隆,骨盆

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