男醫與女病患「製造摩擦」！見正宮秒彈開狂找內褲 　辯：看痔瘡...判無罪

▲醫師娘驚見丈夫與女病患獨處，還下身光光「動來動去」。（圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／屏東報導

屏東縣一名醫師娘在診所內聽見可疑的「摩擦聲」，結果才開醫師休息室的門，便親眼目睹丈夫與女病患下半身赤裸，2人則是被嚇了一大跳，趕緊將內褲穿上；醫師娘氣到大喊3個女兒下樓幫忙抓姦，一狀告上法庭，但屏東地院審理後，認為事證不足，判醫師及女病患「無罪」，可上訴。

根據判決書，醫師娘指控，當時自己在診所2樓，聽到樓下休息室有聲音察覺不對勁，就慢慢走到拉門前面，結果聽到裡面有「衣服摩擦」的聲音，「我打開門就看到2人身體很近，下半身赤裸的動來動去，就是在進行後背式的性行為」，而2人一見到她便嚇得彈開，趕緊找內褲穿上。

這一幕讓醫師娘當場氣得大罵「姦夫淫婦」，大聲呼喚在樓上的3個女兒下樓幫忙抓姦，並錄影存證、撿拾現場的可疑毛髮，怒質問丈夫，「你做什麼父親？你做什麼父親？你搞幾次了？」。

醫師則辯稱，當天已經休診了，是女病患要來看痔瘡，他一上完廁所出來，褲子都還沒穿好，女病患就來了；女病患則供稱，當天是要找醫師看痔瘡，「我躺在診察室床上，醫師要幫我看時，醫師娘就來了，醫師沒有去上廁所，當時我的褲子、內褲都有拉下來，我和醫師之前有發生過性關係，但當天沒有」。

但屏東地方法院審理後認為，送驗的毛髮沒有驗出醫師及女病患的DNA或體液，而錄影內容只能證明2人衣衫不整的共處一室，無法認定2人有進行性行為，縱使2人客觀上有逾越禮份的男女關係，但事證仍不足證明2人有通姦犯行，判2人皆無罪。全案仍可上訴。

【更多新聞】

路邊搭訕酒店妹！啤酒肚男「幫借錢」騙上賓館...全身光溜溜喊：讓我O一下



太舒服睡著！她感覺「後面濕濕」驚醒...扭頭見按摩師光下體爬上 崩潰爆哭



海軍男與女同袍進摩鐵！酒後「強迫激情滾床」 他喊：我們很曖昧...下場曝