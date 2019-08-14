　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金屬碎片飛到臉上害他分心！　整隻右手捲進滾輪...食指拇指慘被攪爛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

手麻,發麻,手痛。（圖／達志／示意圖）

▲恐怖的意外事件，害男子不幸截肢。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國61歲男子摩提莫(William Mortimer)是一名工地工人，他工作時使用滾輪機器想要取下門上的金屬條，一個沒注意，右手不慎捲入機器中，雖然只有幾秒的時間卻導致食指與拇指慘被攪爛，最後只好截肢，如今他無法再出去工作，生活只能依靠家人幫忙，讓他苦不堪言。

這起不幸事件發生在去年3月，身為4個孩子父親的摩提莫在現場工作時，一名站在距離他約2.4公尺的同事則正在使用砂輪機(Angle Grinder)，對方一個不小心彈出一個金屬碎片剛好飛到他臉上，害他一時分心整個右手竟然被攪入機器。

摩提莫後來被緊急送往赫特福德郡(Hertfordshire) 聖奧爾本斯鎮(St Albans)的醫院接受治療，但由於傷勢過於嚴重，醫生只能將他的右手食指與拇指截肢、並嘗試接回中指。他表示，「當我意識到我的手捲入機器時，我真的非常地震驚，自從受傷以來很多事情都要人幫忙，我無法清洗自己的身體左側或頭髮，就連想幫自己開一罐湯來喝都不行，因為會灑得到處都是。」

摩提莫原本任職的公司後來被當局查獲，至少有6項設施不符合安全標準，目前仍無法工作的他無奈表示，「雖然這無法改變已發生事情，但我真的希望大眾能從我的故事中得到教訓，不要再有人遇到這樣的噩夢。」

ET快訊
吃米其林「掉腥味衛生紙」！上面沾液體..女星離開被叫住：丟臉
韓國瑜打麻將照挨轟說謊　王淺秋：沒玩錢也不在高雄，有這麼嚴重
館長宣布2020參選隔天崩潰！「客廳全被灑滿白色粉末」：真的

關鍵字：砂輪,William Mortimer

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣媽只顧和老公拍抖音　3歲兒模仿她...鏡頭前慘從2公尺高墜地

動完腹部手術喉嚨卻莫名咳血　X光意外發現「假牙」卡他喉內8天

池塘有藍綠藻！主人帶3愛犬下水消暑　上岸15分鐘陸續毒發死在她懷裡

他拍片炫耀載「5個老婆」出遊　意外留把柄慘被警察找上門

埋伏停車場殘忍捅死女友　25歲男自首友人震驚：他們平時感情很好

公車沒人讓座直接坐「男童身上」　大媽被罵還嗆：小孩子可以站著！

63歲法國議員登阿爾卑斯山　眼尖網友抓包「藍色外套出賣他」：撒謊是天性

希拉蕊挺香港示威「為了免於壓迫的自由」　美兩黨推特齊發聲

健身網紅參觀峇里島神廟…彎腰掀裙露屁股　男友朝下體狂潑「聖水」惹議

專機鋪滿軟墊…美淫商高空性愛趴　乘客名單曝光「比爾蓋茲也在內」

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

63歲法國議員登阿爾卑斯山　眼尖網友抓包「藍色外套出賣他」：撒謊是天性

希拉蕊挺香港示威「為了免於壓迫的自由」　美兩黨推特齊發聲

健身網紅參觀峇里島神廟…彎腰掀裙露屁股　男友朝下體狂潑「聖水」惹議

專機鋪滿軟墊…美淫商高空性愛趴　乘客名單曝光「比爾蓋茲也在內」

逃過北韓饑荒…母子「在南韓餓死」2月無人知　脫北官員：金氏家族的錯

剪開大樓鎖鏈、扯學生頭髮　爭議教授才遭名校開除...馬上被臉書聘用

北約戰機「逼近俄防長專機」　護航機左逼驅退畫面曝光

長得像北川景子！日本「最可愛高一女生」戒甜食瘦5公斤...逆轉奪冠

金屬碎片飛到臉上害他分心！　整隻右手捲進滾輪...食指拇指慘被攪爛

她假帳號測試...男友騙「女友已死2個月」！網反罵翻　他點出關鍵問題

快訊／韓國瑜選情告急？　今晚下班急找吳敦義商談

世足資格賽／殷亞吉、周定洋缺陣　27日展開集訓

韓媒大讚：台灣音樂熱浪席捲！　「這4組樂團」獲好評

籃網23.5億美元全球最高轉賣　史上破10億美元還有7隊

T-ara 25歲雅凜宣佈結婚！　男友捧花束跪下⋯她點頭嫁了

台商回流投資超夯！　中小企業放款一口氣暴增779億

網傳台中淹水舊照「水淹及腰、車拋錨」　中市刑大：已傳喚究辦

桃機二航廈擴建工程圍標弊案　工程處長等2人聲押10交保

主播陳雅琳香港遭「催淚彈無預警攻擊」　躲樓梯間哭吐怕到絕望！

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在..

前第一AV女優自爆片酬 這麼..

Uber司機接女客前收訊息「當..

川普推特　解放軍在香港邊境集結

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全..

女師秀前凸後翹身材　網暴動：想..

藍洋裝伴娘「巨乳輾壓」新娘　網..

戀愛啦！日本最可愛女高一生出爐

聯合國：港警違規射催淚彈　促請..

超市員工因上班追小偷遭解雇

度假睡一晚開窗失蹤　15歲少女..

0813國際左撇子日　全球僅1..

兒子被笑娘！帥爸護航：是我有福..

美淫商同好名單曝　比爾蓋茲在內

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面