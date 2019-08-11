值夜班幽會愛愛！YouTuber真實揭密　英兒童護理師：走廊那頭有辦公室…

▲護理師爆料有人會趁值夜班發生性行為。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

護士在醫院裡發生性行為彷彿色情片劇情，但實際上真的有人這樣做。一名YouTuber訪問英國護理師，對方透露，許多護理師真的會在夜半值班時幽會，甚至在空無一人的辦公室愛愛。

YouTuber Riyadh K日前發布新影片，採訪了英國國民保健署（NHS）的護理師，揭開護理師不為人知的小祕密。其中一名曾在兒童加護病房工作的護理師說，包含他自己在內，的確有很多人會趁夜班時間進行性接觸，有人是溜出醫院去幽會，也有人就在醫院內。

該名護理師暗示「這是夜班，也許你是在休息」，但實際上確實發生了些事；另外被問到個人經驗時，他則說「有人會去走廊那頭的某間辦公室，是免費的」。另外，他則爆料到醫院實習的一些學生大多數都是冷淡的，很少主動學習，被認為「愛時髦愛洗手」，不願意把手弄髒。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

不過他也談到在兒童加護病房工作見到的心碎時刻，包括看著父母們送走過世的孩子，又或是要如何撫慰孩子離世的父母們，「我們傾向於讓父母看孩子急救的畫面，這樣他們就知道一切是否不順利，也看到我們做了我們所能做的一切」。

他說，讓父母知道護理人員並沒有放棄他們的孩子，這很重要，有時候打斷父母們的悲傷，也是顯示護士「是一個人」，能夠暫時成為這些傷心父母的依靠。Riyadh K的影片在7日上傳，至今已經有近2.2萬的觀看次數。