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辣媽只顧和老公拍抖音　3歲兒模仿她...鏡頭前慘從2公尺高墜地

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辣媽只顧專心和老公拍抖音　3歲兒模仿她...慘從2公尺高墜地。（圖／翻攝自instagram／svetasidananas）

▲年輕夫妻為了宣傳抖音帳號拍片，而沒注意到3歲兒安危。（圖／翻攝自instagram／svetasidananas

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一對夫妻為了拍攝抖音影片，完全沒注意到3歲兒子站在後方的雙層床上，兒子看到媽媽飛撲到爸爸身上也跟著模仿，結果一躍而下慘從約2公尺高的床上墜至地面，落地時整個人還轉了一圈，驚險過程全被鏡頭給記錄下來，讓網友看了以後痛批這對父母的行為十分可恥。

在Instagram上擁有超過5萬多名追蹤者的女子絲薇娜(Sveta Ananas)，8日為了慶祝丈夫安德烈(Andrei Bonor)的抖音影片觀看人數超過百萬人次，便在家中拍攝慢動作短影片。影片中可看到，她衝向站在鏡頭前的丈夫，並且以慢動作方式呈現她飛撲到對方身上的過程，完全沒注意到3歲兒子加百里(Gabriel Bonor)當時站在後方的雙層床上，因為模仿他們也同時往下跳。

幸好當時地上還有擺著軟床墊，所以加百里順利掉落在上面沒有受傷，然而因為床墊彈力過大，落地時他還翻了一圈，後來自己站起來表情看起來十分開心，而爸媽直到影片結束都不知道發生在他身上的驚險過程。

絲薇娜後來仍將影片分享至抖音與Instagram上，用來宣傳他們的抖音帳號，影片雖然博得高人氣但也引來許多網友批評，有人表示，「這對父母實在是太糟糕了」、「小孩子好可憐，爸媽只顧著吸引網路上的人氣」、「小孩雖然笑了，但這不能成為爸媽失職的藉口，如果受傷怎麼辦？」絲薇娜則以兒子的口吻發文反駁，「我才2歲就在網路上爆紅，如果我常常這樣跳也沒關係，因為我是一個堅強的人」。

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關鍵字：抖音,拍片,Sveta Ananas,Andrei Bonor,3歲兒,爸媽,俄羅斯

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