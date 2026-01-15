奇美博物館「法老展」1/29開展　館方推親子導覽、高鐵聯票優惠

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

記者林育綾／綜合報導

奇美博物館《埃及之王：法老》展覽先前掀起全台搶票熱潮，如今將於1月29日開展，館方今（15）日宣布，因應寒假到來，特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，觀眾可化身成考古學家，共學共玩解開王室密碼；同時攜手台灣高鐵，推出「85折交通優惠聯票」即日起限量開賣。

奇美博物館特別為喜歡冒險、充滿好奇心的親子觀眾，推出「法老探險隊」親子主題導覽，從200多件文物中，梳理出7大精華面向，透過任務型學習單，一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體、王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽。（圖／奇美博物館）

頭戴法老頭巾的導覽員，將引領觀眾像考古學家般，在展廳執行「觀察任務」，只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Ｑ版埃及動物神祇的造型摺紙，還能蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章，在探索中增添互動樂趣。

親子觀眾可至奇美博物館官網報名「法老探險隊」，每人費用150元（不含特展門票）；成人觀眾可選擇參與專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。

另外，展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀者可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，即可輕鬆穿梭千年的輝煌古文明，看見埃及之王的多元面貌。

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

為了便利全台觀眾直達博物館，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵85折交通優惠，並贈送一份台南好禮；另外，亦同步規劃常設展聯票，除了同享高鐵票85折，再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日，全票580元、優惠票480元，另有主打深度看展的周三藝享票2,000元，目前皆可線上購票。

館方預期，開展初期將湧現大量觀展人潮，建議持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等）的民眾善用官網「快速入場預約」服務，節省現場排隊時間；若未預約參觀場次，民眾也能彈性到館，當天現場依序排隊入場即可，展覽詳情可至奇美博物館官網。