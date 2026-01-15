　
生活

奇美博物館「法老展」1/29開展　館方推親子導覽、高鐵聯票優惠

▲▼奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

記者林育綾／綜合報導

奇美博物館《埃及之王：法老》展覽先前掀起全台搶票熱潮，如今將於1月29日開展，館方今（15）日宣布，因應寒假到來，特別策劃親子主題導覽「法老探險隊」，觀眾可化身成考古學家，共學共玩解開王室密碼；同時攜手台灣高鐵，推出「85折交通優惠聯票」即日起限量開賣。

奇美博物館特別為喜歡冒險、充滿好奇心的親子觀眾，推出「法老探險隊」親子主題導覽，從200多件文物中，梳理出7大精華面向，透過任務型學習單，一同解碼法老的神祕符號、古埃及聖書體、王室飾品的動物意涵等，深入了解法老如何為永生精心準備，在趣味中掌握展區重點知識。

▲▼奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽。（圖／奇美博物館）

頭戴法老頭巾的導覽員，將引領觀眾像考古學家般，在展廳執行「觀察任務」，只要答對問題，就能獲得貓女神芭絲特（Bastet）、鱷魚神索貝克（Sobek）等Ｑ版埃及動物神祇的造型摺紙，還能蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章，在探索中增添互動樂趣。

親子觀眾可至奇美博物館官網報名「法老探險隊」，每人費用150元（不含特展門票）；成人觀眾可選擇參與專業導覽員帶領的「專人定時導覽」。

另外，展廳內設有免費語音導覽QR Code，參觀者可利用個人手機掃描，並自備耳機聆聽，即可輕鬆穿梭千年的輝煌古文明，看見埃及之王的多元面貌。

▲▼奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展覽推親子導覽、高鐵聯票專屬優惠。（圖／奇美博物館）

為了便利全台觀眾直達博物館，奇美博物館也推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，即日起限量開賣。凡購買《埃及之王：法老》特展聯票，即可享高鐵85折交通優惠，並贈送一份台南好禮；另外，亦同步規劃常設展聯票，除了同享高鐵票85折，再加碼贈送奇美博物館禮品店50元抵用券。

《埃及之王：法老》展期自2026年1月29日至2027年1月10日，全票580元、優惠票480元，另有主打深度看展的周三藝享票2,000元，目前皆可線上購票

館方預期，開展初期將湧現大量觀展人潮，建議持有特展票券（全票、優惠票、早鳥票等）的民眾善用官網「快速入場預約」服務，節省現場排隊時間；若未預約參觀場次，民眾也能彈性到館，當天現場依序排隊入場即可，展覽詳情可至奇美博物館官網

01/13 全台詐欺最新數據

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

研究顛覆「氣候愈冷颱風愈少」認知　500年古籍揭小冰河期最頻繁

不是北投紅茶！在地人都喝「斜坡那間」內行點法曝　一票人認證

逛國外精品店「店員不耐煩」　她喊1句！態度大轉...還招待氣泡水

「這5種水果」其實是蔬菜？　專家曝分類真相顛覆認知

不是基隆、汐止！2025全台「雨量王」出爐　狂灌逾7900毫米

「日本1人氣景點」走出來5鐘　海鮮丼差1000台幣！一票台人被坑殺

學測倒數「忘證件手機沒關」是大忌　這科最熱門！台中考區一次看

不是LOPIA！日本逛超市「這2家最便宜」　大票推LIFE：超好買

高中免試入學簡章公告　18.4萬名額創13年新低

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

