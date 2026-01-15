　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡江大橋「躺平看海、野餐、健行」通車9活動　商標開放公益使用

▲▼淡江大橋。（圖／公路局提供）

▲淡江大橋5月12日開放通車。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

淡江大橋將於5月12日開放通車，公路局、新北市府、國土署規劃舉辦9項通車系列活動，包括路跑、星空音樂會、雲門舞集《光鏈》首演、全球第一回「橋中央躺平看海」等，新北市府也爭取增辦橋上健行。此外，淡江大橋商標仍在審查中，未來將開放行政部門、公益活動使用。

由英國Zaha Hadid建築師團隊設計，動工以來備受關注的淡江大橋，是被美國CNN評選為「2025年全球11大重要建設」的國際級工程，預計4月橋面工程可順利完成。

在評估確認安全的條件下，公路局將舉辦9大通車系列活動，除了首波路跑、自行車外，還將舉辦「好朋友一起來瞧橋」健行、「在一起，走上橋」大遊行、「星空音樂會」、「我和大橋在一起」等全民參與體驗，最後則是「感恩，美好之夜」通車典禮，宣告淡江大橋完工通車。

公路局長林福山表示，淡江大橋為西濱快速公路最北端一段，108年開工，預計今年5月9日舉辦通車典禮，5月12日開放通車，工程興建歷經7到8年，克服環評要求並融合在地文化、生態保護等課題。

▲▼淡江大橋今年5月通車，將舉辦9大活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

林福山指出，淡江大橋由國際知名建築師札哈·哈迪德（Zaha Hadid）設計，施工難度較高，前面歷經7次流標，內部甚至檢討改變橋梁設計，交通部政務次長陳彥伯當時一句話「這代人不做，就沒有人做」，堅持了原有的設計，目前施工進度順利。

他說，淡水河口冬天面臨東北季風和降雨，佔整年三分之一的時間，施工團隊每天在工地面對問題解決問題，主橋塔如今已有成果，民眾從國外搭飛機返國的航道上，看到台灣將先看到淡江大橋主橋塔，這樣工程不僅是交通建設，更是結合工程、藝術、美學設計。

林福山強調，目前淡江工程進度已將近9成，預計4月17日前工程可以收攏，之後辦理驗收和勘驗作業，達到通車條件才能開放通車，這段時間在橋面安全場域下，有空間和時間規劃淡江大橋通車前系列活動，包括4月18日的路跑、4月19日的自行車活動等，後續還有更多活動，從運動、文化、藝術、音樂、工程等5面向等，讓民眾可以參與。

公路局表示，淡江大橋通車系列活動中搶先開放民眾體驗的路跑及自行車活動，一開放報名就立即額滿，為滿足民眾體驗淡江大橋的心情，4月25日起至5月3日止，每個周末都將推出可開放全民參與淡江大橋體驗活動，讓民眾可以或走、或跑、或躺，創造與淡江大橋的親密回憶。

▲▼淡江大橋今年5月通車，將舉辦9大活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋通車前將舉辦9大通車系列活動。（圖／記者李姿慧攝）

日前新北市因淡江大橋路跑活動報名秒殺，質疑公路局未與地方溝通，雙方隔空交火後，新北市政府也爭取增辦4月25日「好朋友一起來瞧橋」健行活動，邀全民一起走上淡江大橋，與城市新地標留下第一張合影。

4月26日「在一起，走上橋」大遊行則是由公路局、新北市政府合力主辦踩街活動；接著5月2日則由公路局推出「星空音樂會」，由管弦樂團、金曲歌王攜手在地團隊，以音樂與世界相連結。

此外，民眾可以躺上淡江大橋的「我和大橋在一起」活動，由公路局與新北市政府聯合主辦，在5月3日這天，淡江大橋上將出現100張躺椅，讓民眾可以什麼都不做，在橋上躺平、看海、看表演，同時當天還開放野餐活動。

通車典禮將於5月9日晚間舉行，以「感恩，美好之夜」為主題，邀請淡江大橋的工程英雄們、主橋塔設計謬思-雲門舞集，演出為淡江大橋全新創作的作品《光鏈》，也是全球首度演出，為淡江大橋的通車獻出最美的祝福。

▲▼淡江大橋今年5月通車，將舉辦9大活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲淡江大橋通車9大活動。（圖／公路局提供）※點圖可放大

國土署表示，淡江大橋建設經費高達230億元，交通部、國土署和新北市府各出資三分之一，102年開始編列預算支應淡江大橋建設經費，今年5月將可以通車，對淡海新市鎮有很大助益，包括人力、產業引進，是在地就業、就學、就養的宜居城市。

新北市政府表示，淡水、八里早期是客家人移居重鎮，有少見的客家庄，客家人口非常多，新北市很看重淡江大橋通車活動，橋梁聯結了不能觸及的兩端，淡水、八里客家庄過去各自為政，相信淡江大橋通車後，文化和觀光推動上會有助益。

▲▼淡江大橋今年5月通車，將舉辦9大活動。（圖／記者李姿慧攝）

▲公路局今攜手新北市府、國土署說明通車活動。（圖／記者李姿慧攝）

新北市府官員談及淡江大橋爭議時，表示新北市和公路局雙方過去有波瀾，但合作後沒有歧見發生，公路局大多是理工直男，解決問題非常快。

針對公路局搶申請淡江大橋商標一事，公路局長林福山表示，公路局過往申請淡江大橋商標註冊，目前仍在審查當中，公路局申請商標註冊初衷主要考量淡江大橋是公共財，不希望淡江大橋的意象被商標蟑螂獨佔，不管未來審查結果為何，淡江大橋是屬於全民，淡江大橋意象未來在公益使用上沒有問題，行政部門使用也絕對沒有問題。

分享給朋友：

追蹤我們：

