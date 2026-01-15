BTS要來了！高雄旅宿瘋傳「先關房再漲價」　觀光局稽查結果曝

▲BTS 防彈少年團。（圖／翻攝自FACEBOOK／BTS (방탄소년단)）



記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣男團BTS（防彈少年團）於2025年全員退伍，13日晚間宣布將在今年11月19、21、22日到高雄開唱，沒想到消息一公開，竟有疑似飯店群組互相通報「關房漲價」，網友紛紛要求觀光局介入調查。觀光局14日針對被點名的業者啟動稽查，不過暫時未發現超出旅館備查房價。

BTS相隔3年9個月，終於迎來合體回歸日子，根據官方釋出的最新資訊，BTS的世界巡迴演唱會「BTS WORLD TOUR」將在今年4月9日正式啟動，今年11月19、21、22日到高雄開唱，雖尚未公布演唱會場館，但消息指向大機率在世運主場館，3天預計吸引15萬名粉絲到場。

消息一出後，Threads上竟出現一篇貼文，寫著「身為1個OTA奴工，大晚上聽到BTS演唱會的消息，能做的就是盡快通知全世界趕快關房漲價」，貼文截圖裡出現的是各大飯店業者對話紀錄，甚至有對話框最後出現的聊天字句是「我不想房間被廉價賣掉」。粉絲看完後大感不滿，直言被當盤子。

高雄市觀光局今日表示，昨日已立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價的相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；不過目前查無不法，均在旅館備查房價之內。

針對網路爭議貼文，觀光局坦言，從該對話紀錄來看，並非群組聊天，無法視為「聯合哄抬房價」，且該對話也無法實際看出有明確「關房、漲價」的動作，將持續蒐證調查，也呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。

高雄市觀光局表示，若訂房平台疑似有意串聯旅館業者，於BTS演唱會期間聯合提高房價，行為恐涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反《公平交易法》，經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。若旅宿業者涉有惡意哄抬房價或無故取消訂房，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

高雄翰品酒店表示，飯店訂房一經成立即屬契約關係，除非消費者主動取消，否則不會任意取消訂單。高雄市觀光局已於昨日前往飯店，針對BTS演唱會期間3天的房價與訂房紀錄進行查核，經查核結果，房價訂定與銷售流程均符合法規，未有違法或不當調整情形。相關爭議多源自網路片面截圖與揣測，與實際營運狀況不符，後續也將持續配合主管機關調查與說明。