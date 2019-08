▲東京明治神宮。(圖/資料照)

記者錢玉紘/綜合報導

東京明治神宮是知名觀光景點,但有台灣鄉民發現,神社內用來讓人寫下願望的「繪馬」,竟變成兩岸問題的另一戰場不但挺台灣的內容被竄改,還出現許多詛咒、髒話的字眼,讓鄉民好傻眼。



有鄉民在PTT貼出明治神宮外繪馬的照片,其中一名遊客的願望寫著「台灣獨立」,旁邊還用英文寫著「We are not China」(我們不是中國),但是疑似遭到竄改,旁邊用簡體字加上了一句「台灣是中國不可分割的一部分」,英文中的not也被劃掉,被改成了「We are one China」(我們是一個中國)。

▲明治神宮的繪馬出現侮辱字眼。(圖/翻攝自PTT)

還有一個繪馬上更寫了「你光復你媽X的香港呢」、「甚麼雞X玩意」等許多難聽字眼,另一個則是寫了「港獨、台獨的家裡人,不要再活著了吧」,原先應該是拿來許願祈福的繪馬變成詛咒罵人的地方,讓人傻眼。

台灣網友們對此感到很氣憤,紛紛怒罵陸客沒有水準,「人不要臉天下無敵的概念,我們人類是沒辦法的」、「最後一張的字好醜」、「又調皮了」、「當成留言板用 厲害了」、「水準真的差」、「惡搞是自己會倒楣」。