2名大陸男子遭示威者「禁錮圍毆」　港府和警方深夜連發聲表態

▲一名自稱送機的男子13日晚間7時許被示威者懷疑身份，遭到圍毆。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

因8月13日香港機場集會，大批旅客被阻登機。期間有2名大陸男子，遭到示威者用索帶綁手和圍毆。香港政府和警方在凌晨連夜發表聲明，對暴徒的嚴重暴力行為予以最嚴厲譴責。目前，有5名男子被警方拘捕，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等。

港府的發言人指出，昨天自下午起大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客，已遠超和平示威行為。到晚上，有暴徒行為變本加厲，分別包圍及毆打一名旅客及一名記者，並阻止救護人員將該名旅客送院。

此外，現場還有2名警務人員受傷，事後被送往北大嶼山醫院治理。他強調，警方到場處理事件時，「多名暴徒更襲擊警務人員，嚴重威脅警務人員人身安全，這些暴力行為遠超文明社會底線、令人髮指；特區政府予以最嚴厲的譴責，警方一定會嚴正追究，將涉案者繩之於法。」

香港警方表示，示威者罔顧法紀的暴力行為令人髮指，「警方不會放過任何線索，務必將施襲者繩之於法。」

一名自稱送機的男子13日晚間7時許被示威者懷疑身份，遭到現場上百名示威者包圍毆打、索帶綁手。陸客晚間8時許表示呼吸困難，但醫護人員到場後卻未能將他帶離；陸客晚間10時許昏迷倒地，隨後被醫護人員扛上擔架、戴上氧氣罩。

機場有另一名男子因為持有內地護照，身上被示威者搜出有「我愛警察（I LOVE 警察）」藍色T恤，因此遭眾人包圍、用索帶綁手。《香港01》稍早確認被打男子是《環球時報》記者。

▼「我愛警察（I LOVE 警察）」藍色T恤。（圖／路透社）