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台灣出版業登上海書展　陸客最愛文史哲：想多認識孫中山

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▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

▲2019年上海書展台版圖書專區。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

2019年上海書展今天開幕，匯集16萬種圖書、近500位海內外作家，台灣出版業也連續第7年於展內「台版圖書專區」亮相，其中文史哲類別最受歡迎，不過面對近日兩岸關係緊張，包含陸客自由行喊卡等，台灣業者也擔心遭受波及，影響得來不易的兩岸文化交流。

上海書展今年邁入第十六屆，適逢中共建國70周年，以「壯麗70年 奮鬥新時代」為主題，標榜「我愛讀書 我愛生活」，從進入上海展覽中心門口，就能聞到濃濃的紅色愛國風，今（14日）起一連展到8月20日為期一周。

▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

共有3000種，近10,000冊書籍的「台版圖書專區」就在展區內西一層，是2013年來連續第7年設立，協助媒合台灣出版業登陸的華品文創出版公司總經理王承惠表示，2013年第十屆上海書展舉辦時，為了增加多元性找上門合作，每年協助選書，以台灣三民書局、遠流、中華書局、學生書局、城邦等指標性或在文史哲類別較優質的出版社為主，並參考博客來、金石堂、誠品等的銷售排行榜決定書單。

經過幾年的觀察，王承惠發現文史哲領域最後大陸民眾的歡迎，可能與內容多元有關，同時近年因開放二胎，幼教領域也很受歡迎，再來則是台灣不少文學作家，在大陸相當有名，還有生活類別的旅遊、養生等，每屆約可賣出4000冊，其餘由進口商上海外文書店繼續在大陸販售。

▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

▲華品文創出版公司總經理王承惠。

談到近期兩岸關係緊張，王承惠也坦言，有鑒於圖書進出口審核的特殊性，大陸這邊都會由進口書商事先對政治敏感性、暴力、色情、宗教等內容過濾，當兩岸關係嚴峻時，把關就會更嚴格，進口態度也會比較保守；同時，也可能會有一些民族意識強烈的大陸讀者，主動去投訴書商。

王承惠說，兩岸圖書交流從1988年在上海開始，去年已屆滿三十年成果不易，如果因兩岸關係嚴峻導致進口書商認為「吃力不討好」，將造成負面影響，「也會是兩岸的一種損失吧。」

▼2019年上海書展大陸民眾於台灣書專區賞書。

▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，觀察現場大陸民眾選書，多半對台灣書籍並不陌生，也很感興趣，訪問時多位民眾均表示，雖有「簡繁體」的差異，但也「還算看得懂」，並不影響閱讀。

另有位龔先生在上海工作多年，雖未曾去過台灣，但對於作者黃宇和所著的《孫中山：從鴉片戰爭到辛亥革命》，他說，「看到封面上一個孫文，大大的很明顯就停下腳步」。

龔先生表示，孫中山是少數兩岸都承認並尊重的革命先烈，若從台灣的角度，搞不好能有不一樣的認識。他接著補充一句，「這書看起來雖然厚，但感覺『辛亥革命後面的事情還可以多寫一點』。」

▼台灣書在2019年上海書展亮相。

▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼2019年上海書展。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：台灣,上海書展,兩岸,文史哲

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