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上海推服務業擴大開放40項　外資旅行社可經營陸客出境遊

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▲▼上海市政府2019年8月13日就《上海市新一輪服務業擴大開放若干措施》發布舉辦記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市政府13日就《上海市新一輪服務業擴大開放若干措施》發布舉辦記者會。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

為持續推進擴大開放，上海市政府發布新一輪服務業擴大開放措施，分為7大領域共有40項，並於今（13日）下午召開記者會說明，其中於放寬服務業外資市場准入上，提出探索允許外商獨資旅行社經營「中國公民出境旅遊業務」，但也明定「赴台旅遊」業務除外。

《上海市新一輪服務業擴大開放若干措施》涵蓋放寬外資准入、引領服務消費轉型和便利化、建設科創中心、提升航運資源配置、更高水平金融服務業開放、吸引國際人才等方面，上海市副市長在發布會上強調，這是「新一輪舉措，不是最後一輪舉措」，未來上海還將持續擴大開放水平，優化內外資的營商環境。

▲▼上海市政府就《上海市新一輪服務業擴大開放若干措施》發布舉辦記者會說明。（圖／記者陳政錄攝）

▲記者會由上海副市長許昆林主持。

其中於「進一步放寬服務業外資市場准入限制」方面共8項，包括放寬外商在滬設立投資性公司的申請條件、探索允許設立外商獨資演出經紀機構、探索允許外商獨資旅行社試點經營中國公民出境旅遊業務、探索放寬外商投資投資音像製品製作業務、放寬外資文物拍賣企業藝術品拍賣限制、爭取允許外商投資人體幹細胞等技術、對外資連鎖企業試點一照多址、保障外商投資企業依法享有國民待遇等。

其中，雖北京也曾於今年2月公告，試點外商獨資旅行社經營「中國公民出境旅遊業務」，並同樣因兩岸人員往來的特殊性，明定「赴台旅遊」業務除外，但因近期陸客出境議題受矚，現場仍有大陸官方媒體單獨對該領域提問。

▲▼上海市政府2019年8月13日就《上海市新一輪服務業擴大開放若干措施》發布舉辦記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海市旅遊局副局長程梅紅。

對此，上海市旅遊局副局長程梅紅解釋，該政策旨在吸引具全球影響力的知名企業落戶上海，協助發展旅遊城市，但同時也需要滿足相應的條件，尤其在開放業務中，「赴台灣地區的旅行除外，需要特別注意。」

她表示，根據若干措施，若外商獨資旅行社要經營大陸居民出境旅遊，首先須註冊於上海自由貿易試驗區內，並已先於上海經營旅遊業務，達到一定規模，也未曾受到行政機關懲處。

▼上海市徐家匯公安分局出入境接待中心，計劃出境的大陸民眾聚集辦理簽註。

▲▼上海市徐家匯公安分局出入境接待中心。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：陸客,上海,服務業,出境,赴台旅遊

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