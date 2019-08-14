張小月溫情喊話陸配、原住民　「我們都是台灣人、一家人」

▲海基會董事長張小月體驗體驗排灣族婦女的紋面習俗。（圖／海基會提供，下同）

記者陳政錄／綜合報導

海基會今年首度與原住民族委員會、原住民族文化發展中心共同舉辦「與陸配姊妹圓緣在原園」活動，邀在台陸配及家人參訪原住民文化園區，海基會董事長張小月今（14日）更向所有人溫情喊話，「我們都是台灣人，我們都是一家人。」

張小月在與陸配姊妹們參訪時表示，相較於原住民，我們都是後來才來的，陸配則是最新的新住民，然而，不管先來後到，我們都在這塊土地上一起生活，「我們都是台灣人，我們都是一家人。」

▲海基會與原住民族委員會、原住民族文化發展中心共同舉辦「與陸配姊妹圓緣在原園」活動。

為了讓陸配更了解台灣的原住民文化，海基會今年共邀來自高雄、屏東的陸配及家人共80多人參加，安排體驗瑠璃串珠、紋面等原住民特色活動。

張小月指出，兩岸開放交流至今已有30萬對以上的兩岸婚姻，海基會有各項專業的服務，協助陸配姊妹們了解各項權利義務，可以在台灣安居樂業。她在結尾時說，「海基會就是姊妹們的娘家。」，並用排灣族語的「Mali Mali Masalu(謝謝)」，感謝所有陸配姊妹們熱情參與。

活動中，大家還攜手共舞、齊歡唱原住民歌曲「我們都是一家人」。26年前從廣東梅縣來到台灣的鄒女士情緒高昂、激動落淚，她坦言初來台灣時，難免受到歧視，但現在逐漸感受到台灣人的包容、尊重與體諒。徐女士則說，陸配們來到台灣紮根以後，也要融合台灣的多元文化，並傳承到下一代。

原民會主委夷將·拔路兒指出，原住民族與從中國大陸來的好朋友，從四百年前就開始通婚，六、七十年前隨國軍來台的軍人，也有很多與原住民通婚。台灣的原住民族文化非常包容，也希望藉由今天的活動讓大家更了解原住民。