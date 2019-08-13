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珍貴老照片數位典藏　軍聞社攜中研院呈現近代軍事史

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軍聞社與中研院合作 平面檔案數位典藏有成。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者周昇煒臺北12日電

軍聞社數位工程又有重要進展！軍聞社與中央研究院近代史研究所合作辦理數位化典藏保存，將「紙質新聞」與「照片、底片」檔案進行整理、編碼，並建置「國防部軍事新聞通訊社資料庫」系統，於12日正式對外開放，將豐富的軍事新聞資訊及珍貴老照片，提供社會大眾研究及檢索圖文應用。

數位檔案合作案成果發表會當天上午在中研院近史所檔案館第二會議室舉辦，由近代史研究所呂妙芬所長主持，邀請軍聞社同仁出席，並由近史所軍事史學者張力、張淑雅及蘇聖雄等專家，發表研究心得。

呂所長致詞時特別感謝軍聞社提供大批珍貴的史料，以及中研院數位人文中心支持數位化典藏工作，編列經費協助軍聞社完成該項數位工程，透過兩個單位的合作，歷時一年半的整編，讓這批珍貴的軍事資料有機會讓更多人看見，進而在中研院的網路平台上，讓更多研究近代軍事史的專家學者們參考、運用及研究，意義不凡。

軍聞社與中研院合作 平面檔案數位典藏有成。（圖／軍聞社）

「今天的新聞，就是明天的歷史，軍聞社同仁每天都在跑新聞，也就是說我們每天都在記錄歷史。」代表軍聞社與會的蔡宗恆總編輯致詞表示，軍聞社自民國35年7月在南京成立，仿照美軍新聞工作的作業方式，建立軍事新聞報導系統，供軍中報刊及中外媒體運用；軍聞社設立迄今已73年，全年無休，累計可觀的軍事新聞資料、影像與照片，為國軍留下重要的紀錄，可以說是「看見國軍，由軍聞社帶路」。

此次合作案，主要是軍聞社自民國49年至56年發佈的老照片、早期發稿的新聞合訂本等，進行全面數位化。近代史研究所表示，未來將持續按建置系統及實際進度，每年持續開放目錄，讓珍貴的檔案得以永久典藏，並提供外界了解及應用。

軍聞社與中研院合作 平面檔案數位典藏有成。（圖／軍聞社）

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