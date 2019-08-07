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買房奉養老母裝潢竟漏水　「紅孩兒」王海輪3告設計師詐欺

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▲王海輪（圖／翻攝自王海輪臉書）

▲紅孩兒成員王海輪買孝親房發生裝潢漏水糾紛而控告設計公司涉嫌詐欺。（圖為資料照／翻攝自王海輪臉書）

記者劉昌松／台北報導

資深偶像團體「紅孩兒」成員王海輪，10多年前買有電梯的房子奉養老母親，花了157萬元重新裝潢，沒想到天花板幾年後就開始漏水，王海輪一查發現設計公司未依合約使用「矽酸鈣板」，而是用品質較差的「氧化鎂板」，憤而控告設計公司張姓負責人涉嫌詐欺，但台北地檢署3度都認為無事證顯示張有詐欺犯意，7日處分不起訴。

▲▼ 王海輪。（圖／年代提供）

▲王海輪離開紅孩兒後從商，現已40多歲。（圖為資料照／年代提供）

現年46歲的王海輪在20年前與馬國賢、湯俊霈、張洛君、張克帆和韓志杰，組成偶像團體「紅孩兒」，曾幫台灣首支男子偶像團體「小虎隊」伴舞，被稱為「小虎隊二軍」，後來「紅孩兒」解散，王海輪轉而從商。

2005年間，王海輪考量和母親同住的板橋老家沒有電梯，考量年邁母親的行動方便性，到土城買了間有電梯的中古屋，還花了157萬餘元找設計公司帳姓負責人幫忙裝潢，2010年間，天花板開始凝結漏水，到2015年間變得更嚴重。

▲▼湯俊霈、張克帆、馬國賢、王海輪。（圖／華視提供）

▲王海輪(右起)和馬國賢、張克帆、湯俊霈等人都是資深偶像團體「紅孩兒」的成員。（圖為資料照／華視提供）

王自行調查發現，當初裝潢簽約說好要天花板要用矽酸鈣板材料，卻被用到業界認為不可使用、易造成漏水的「氧化鎂板」，認為設計公司涉嫌詐欺，先後提出民事求償以及刑事詐欺告訴。

刑事部分，檢察官調查認為，無證據顯示設計公司發包時，有交代下游包商違反合約、擅自變更天花板材質，且王海輪新家裝潢時，業界還不清楚2種材質的差異性，且裝潢成本差異平均1坪不到100元，不能光以事後業界開始發現並證實氧化鎂板的缺點，就認為設計公司有詐欺犯意。

▲▼紅孩兒韓志杰消失螢光幕30年　「長髮近照」曝光…網驚認不出。（圖／翻攝自王海輪臉書）

▲偶像團體紅孩兒曾被視為「小虎隊二軍」。（圖為資料照／翻攝自王海輪臉書）

台北地檢署在2018年間，首度處分不起訴設計公司張姓負責人後，王海輪再接連2度提起再議，堅持要告，但北檢第3度調查後，仍在7日處分不起訴。至於王海輪民事求償部分，因已經超過瑕疵發現後請求權時效，被高院判決敗訴，目前上訴最高法院審理中。

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關鍵字：紅孩兒,王海輪,偶像團體,裝潢,天花板,漏水,矽酸鈣板,氧化鎂板,詐欺

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