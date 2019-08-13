「想跟妳築愛巢」他逗得純情熟女高潮不斷給錢　爽撈202萬跑去跟別人結婚

▲男子騙了一名熟女的感情與金錢，再劈腿跟另一名獻出真心的女子結婚，堪稱渣中之王。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名林姓男子4年前在交友網站結識熟女花花（化名），兩人以結婚為前提交往，期間林還甜言蜜語說。「想跟妳築愛巢」讓花花高興到不得了，林下一句說「但還缺生活費、裝潢費、家具貸款…」等語，花花自然二話不說，掏錢相助，前前後後借了202萬元，沒想到男子拿了錢跑去跟別人結婚爽爽花！

「老婆～」林男嘴巴甜，總能逗得花花好開心，沒性行為都能情緒高潮。2015年4月間，林說要以870萬元買下阿姨位於中和的房子，為兩人築愛巢，但還缺10萬…花花立刻金援，壓根不知掉進了陷阱！林開始以生活費不夠、欠裝潢費、手頭緊等理由要錢。

為了取信花花，林起初每個月還款1萬，但還了8個月後開始裝傻，搞了半天，花花給的錢，都被林男拿去當作和另一名施姓女子經營感情的「拍拖金」。

花花慢慢起了疑心，前往林所說的中和愛巢勘查，發現該處根本沒有買賣，更遑論裝潢了，她急忙向林求證，林把自己講得像受害者，扯說「付款後阿姨未過戶！」、「已對阿姨提起訴訟」等語再次取信花花。

後來林男得知花花在幫母親保管存款，他再次「出手」，成功說服花花把存款借他投資期貨，最後這筆錢成為林男跟施女的「結婚基金」！到了2016年6月，花花的姐姐直覺有異，要求林男簽立本票作為擔保，且按月償還4萬元，林男起初乖乖簽字，但還了3個月就跳票。

花花決定為自己討公道，提出民事訴訟，這才發現自己所愛的男人已經跟別人結婚，自己奉獻真情與金錢，只被當傻子！林男根本沒有和阿姨買房，原本說要買期貨賺大錢，卻又提不出任何投資的事證，因此新北地院13日依詐欺取財罪判林男1年2月徒刑，且須沒收尚未歸還花花的不法所得180萬餘元，全案仍可上訴。

▼男子不斷謊言騙到金錢與婚姻，終究逃不過法律的制裁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）