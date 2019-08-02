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佯裝「巫師」騙美髮師：拿剪刀危害家人健康！惡女狂4年狂撈155萬　下場GG

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巫師示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲顧女自稱有巫師執照，狂騙黃女155萬元，法官判刑2年2個月。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

記者陳韻如／新北報導

新北一名黃姓美髮師因父親與弟弟相繼生病，她因此徬徨失措，而一名顧姓女常客見狀，自稱自己是護理師、中醫師、草本師、巫師，還擁有許多執照，可以幫黃女解決問題，並以乾媽自居，還以幫忙彩券行、投資基金等理由，前後向黃女詐得155萬多元。黃女事後驚覺受騙報警，新北地院也依詐欺取財罪判顧女2年2個月徒刑。

判決書指出，顧女經常到黃女所經營的美髮店消費，2人非常熟識，也因此得知黃女因為父親與弟弟相繼生病而徬徨無助。2011年8月間，顧女向黃女稱，她拿剪刀從事美髮，會對家人健康不利，於是決定要與黃女一同開設美容美髮館，黃女便匯款38萬多元給顧女。

2011年12月間，黃女弟弟住院治療，顧女又向她表示，可以協助她打通銀行人脈，開設彩券投注行，但需要一點錢才能打點，黃女信以為真，於是又給了顧女22萬多元。2012年1月間，以詐得60多萬元的顧女食髓知味，又向黃女騙稱，投資英國湖濱短期基金的獲利相當豐厚，可以代為購買，黃女聽了後又再度拿出30萬投資，就連黃女媽媽也一同拿出1萬6千元。

多次詐得鉅額款項的顧女認為黃女單純好騙，竟不知道收手，還又誆稱自己有護理師、英國及澳洲自然醫學、中國中醫師等職照，可以協助黃女到國外進修，也能幫黃女家人辦法會改運，並義正嚴詞的說，「我女兒是律師，怎麼可能騙妳？」讓一直對顧女深信不疑的黃女，隨後又主動拿出了62萬多元。

黃女一連被騙了近155萬元，直到2015年間，黃女找到美容美髮新店面時，顧女最搞失聯，而黃女父親也因病離世，她才驚覺受騙，於是報警提告。

法院審理時，顧女辯詞前後不一，還否認並未跟黃女提過要合開美容美髮店。法官認為，黃女提告到法院審理已超過3年的時間，但顧女卻始終沒有提出任何相關證明及借據，痛批顧女利用黃女徬徨無助時狠心詐騙，犯後還毫無悔意，雖曾與黃女達成調解，但卻未履行，因此依詐欺取財罪判顧女2年2個月徒刑。全案可上訴。

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關鍵字：巫師,美髮師,詐欺

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