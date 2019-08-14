獄警睡覺3hrs…回來發現富商死在牢房　怕被罵還偷改紀錄

▲艾普斯坦被關押於曼哈頓大都會懲教中心。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）10日在紐約曼哈頓監獄輕生。根據數名執法人員以及牢房官員說法，當時兩名看守艾普斯坦的工作人員整整3小時沒有查看狀況，疑似睡著，隨後還偽造紀錄來掩蓋錯誤。

《紐約時報》報導，美國司法部已宣布，等待艾普斯坦詳細死因的調查結果出爐前，曼哈頓大都會懲教中心的兩名員工接受休假安排，典獄長則被暫時調職。知情人士13日透露，兩名負責監視富商的工作人員沒有盡到責任，本來應該每30分鐘檢查情況，卻有3小時在睡覺，隨後還偽造紀錄。

在官方日誌中寫下錯誤陳述，可能構成聯邦犯罪行為。兩名熟悉此事的監獄官員表示，艾普斯坦被發現死亡前，涉事的兩名工作人員約3小時都沒去看他。

▲艾普斯坦涉嫌仲介未成年少女進行性交易。（圖／達志影像／美聯社）



美國司法部長巴爾（William Barr）12日說明，已下令總監察長調查艾普斯坦如何輕生，以及為何他被從「輕生監控」的名單中移除，「我們會搞清楚發生什麼事情。」負責監管監獄管理局的司法部，並未立即指出兩名失職獄警的身分。

監獄人員10日早上6時30分發現66歲的艾普斯坦死亡；此前他一直在等待受審，他被指控在曼哈頓、佛州棕櫚灘的豪宅性虐待未成年少女。

據了解，艾普斯坦早在7月23日就試圖輕生，因此他被列入監控名單。然而，監獄官員6天後認定，他不再有結束生命的意圖，所以與另一名囚犯送回一間牢房；這名囚犯後來被轉移出去，獨自留下艾普斯坦。

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