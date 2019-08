6歲腦癱童踮腳尖玩水上樂園　同齡友左右攙扶超暖守護感動網友

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷/綜合報導

美國紐約6歲男童麥基因為患有腦性麻痺,走起路來搖搖晃晃的,本月初他跟足球隊的小朋友一起去水上樂園玩,沒想到兩名小隊友主動扶著他慢慢往前走,最後3人一起跨過階梯。這溫馨的一幕剛好被麥基的姊姊拍下,她將影片上傳至推特,發布至今已累積763萬次觀看,感動全球無數網友。

影片中,只見穿著藍色上衣的麥基(Jeffrey Mackey)在右手邊女童的攙扶下,踮著腳尖走路,準備前往水池玩耍;這時,另一名紅衣男童小跑步自後方追上,並主動扶住麥基的左手,兩人合力幫助他跨過階梯,雖然只有短短13秒,卻不難看出小朋友之間純真的友誼。

▲麥基因為生病的關係,無法像其他小朋友一樣盡情玩水。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,與本文當事人無關)

麥基的姊姊1日將這段影片上傳至推特,她在PO文中提到,弟弟因為生病的關係走路有些困難,幸好身邊的朋友不在意,還會主動伸出援手,確保弟弟不會一個人落單。

「這真的讓我非常開心!」麥基的姊姊及母親接受美媒採訪時說,弟弟非常幸運出生在一個充滿愛的社區,身邊遇到的每一個人也都很願意幫忙,即使家人不在身邊,也有朋友願意協助,相信這些孩子們未來一定會成長為對社會有幫助的好人。

One of the obstacles Jeffrey faces with cerebral palsy is that his muscles get tight making it hard for him to walk. Today at the water park he was having a hard time walking but, his friends pushed him to keep going and never left him behind