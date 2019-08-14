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6歲腦癱童踮腳尖玩水上樂園　同齡友左右攙扶超暖守護感動網友

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

美國紐約6歲男童麥基因為患有腦性麻痺，走起路來搖搖晃晃的，本月初他跟足球隊的小朋友一起去水上樂園玩，沒想到兩名小隊友主動扶著他慢慢往前走，最後3人一起跨過階梯。這溫馨的一幕剛好被麥基的姊姊拍下，她將影片上傳至推特，發布至今已累積763萬次觀看，感動全球無數網友。

影片中，只見穿著藍色上衣的麥基（Jeffrey Mackey）在右手邊女童的攙扶下，踮著腳尖走路，準備前往水池玩耍；這時，另一名紅衣男童小跑步自後方追上，並主動扶住麥基的左手，兩人合力幫助他跨過階梯，雖然只有短短13秒，卻不難看出小朋友之間純真的友誼。

▲▼兒童,中暑,兒童,戲水,游泳,台陽,夏天。（圖／翻攝自pixabay）

▲麥基因為生病的關係，無法像其他小朋友一樣盡情玩水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

麥基的姊姊1日將這段影片上傳至推特，她在PO文中提到，弟弟因為生病的關係走路有些困難，幸好身邊的朋友不在意，還會主動伸出援手，確保弟弟不會一個人落單。

「這真的讓我非常開心！」麥基的姊姊及母親接受美媒採訪時說，弟弟非常幸運出生在一個充滿愛的社區，身邊遇到的每一個人也都很願意幫忙，即使家人不在身邊，也有朋友願意協助，相信這些孩子們未來一定會成長為對社會有幫助的好人。

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