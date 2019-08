川普對香港示威袖手旁觀？　紐時：美國影響力衰退

▲美國總統川普對於香港示威活動表示,大家冷靜,安全第一。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳宛霖/綜合報導

香港「反送中」活動有惡化趨勢,美國總統川普13日在推特表示,「我們的情報單位告知,中國政府已下令解放軍前往香港邊界」,希望「大家冷靜,安全第一。」文中未有其他警告或實質建議。紐約時報分析,亞洲政權間的鬥爭逐漸升溫,川普面對這樣的局勢擺出不干涉的態度,美國的力量與全球影響力已今非昔比。

根據外媒報導,川普表示,「香港的情況非常艱難,我們看看事態如何發展,但我覺得一定可以解決,我希望大家會有共識,包括中國在內都會滿意。」他表示,目前香港的形勢相當棘手,「我希望能夠和平解決,沒有人受傷。」

▲香港機場有許多黑衣人聚集。(圖/記者蔡儀潔攝)

紐約時報分析,從喀什米爾到香港,再到日本與韓國間的對立,亞洲的政權鬥爭升溫,面對目前局勢,川普政府卻擺出不干涉的態度,在已過的2年半任期中,川普多次表示正在履行前任總統歐巴馬「壯大美國、聯合盟友、反擊中國」的目標,但隨著亞洲的暴力升級,華府卻毫無作為。亞洲各政府對於川普的勸告紛紛無視,印度、香港的內亂及日本與南韓的對立皆是如此,川普和他的智囊團如同擺設。

卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)主席、美國副國務卿伯恩斯(William J. Burns)表示,「缺乏美國外交上所賦予的穩定向心力,亞洲的混亂將導向各種危險可能,不僅可能提高區域動亂風險,更可能使美國影響力長期衰退。」

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!