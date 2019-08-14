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川普對香港示威袖手旁觀？　紐時：美國影響力衰退

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▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普對於香港示威活動表示，大家冷靜，安全第一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」活動有惡化趨勢，美國總統川普13日在推特表示，「我們的情報單位告知，中國政府已下令解放軍前往香港邊界」，希望「大家冷靜，安全第一。」文中未有其他警告或實質建議。紐約時報分析，亞洲政權間的鬥爭逐漸升溫，川普面對這樣的局勢擺出不干涉的態度，美國的力量與全球影響力已今非昔比。

根據外媒報導，川普表示，「香港的情況非常艱難，我們看看事態如何發展，但我覺得一定可以解決，我希望大家會有共識，包括中國在內都會滿意。」他表示，目前香港的形勢相當棘手，「我希望能夠和平解決，沒有人受傷。」

▲香港機場有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲香港機場有許多黑衣人聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）

紐約時報分析，從喀什米爾到香港，再到日本與韓國間的對立，亞洲的政權鬥爭升溫，面對目前局勢，川普政府卻擺出不干涉的態度，在已過的2年半任期中，川普多次表示正在履行前任總統歐巴馬「壯大美國、聯合盟友、反擊中國」的目標，但隨著亞洲的暴力升級，華府卻毫無作為。亞洲各政府對於川普的勸告紛紛無視，印度、香港的內亂及日本與南韓的對立皆是如此，川普和他的智囊團如同擺設。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）主席、美國副國務卿伯恩斯（William J. Burns）表示，「缺乏美國外交上所賦予的穩定向心力，亞洲的混亂將導向各種危險可能，不僅可能提高區域動亂風險，更可能使美國影響力長期衰退。」




 

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