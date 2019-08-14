專機鋪滿軟墊…美淫商高空性愛趴　乘客名單曝光「比爾蓋茲也在內」

▲艾普斯坦私人飛機乘客名單曝光，不少名人都在內。（圖／CFP）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌召童妓、性販運未成年少女，入獄等待審判卻在10日自我了結。如今艾普斯坦的「同好名單」曝光，其中就包含微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。

綜合外媒報導，艾普斯坦有架名為「蘿莉塔快線」（Lolita Express）的波音727私人飛機，可乘載他及28名同好們直達他的私人歡樂小島；機內設計寬敞廚房、圓型起居室及大床主臥房，還有高級沙發，甚至地板全鋪上舒適軟墊，全是為了方便舉辦狂歡酒會，以及高空中也能滿足艾普斯坦的性愛趴。

「蘿莉塔快線」幾乎等於性愛包機，在圈內相當有名，如今乘客名單曝光，除了先前被爆料的美國前總統柯林頓、現任總統川普，還有微軟創辦人比爾蓋茲。報導指出，比爾蓋茲曾與艾普斯坦在年度Edge晚宴上會面，艾普斯坦也曾表示自己擔任過比爾蓋茲的財務顧問，兩人都在佛羅里達州（Florida）南部置產。

對此，比爾蓋茲的代表人出面否認此說法，不過外界仍然傳言不斷。另外在名單上的乘客還包括好萊塢男星凱文史貝西（Kevin Spacey）、英國安德魯王子（Prince Andrew），超模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）、著名新聞記者沃爾特克朗凱特（Walter Cronkite）。

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